Frohsinn mit Friedensbemalung und Federpracht: besonders schmucker österreichischer EM-Schlachtenbummler, gesehen vergangene Woche im Berliner Olympiastadion. IMAGO/Alexey Filippov

Gegen Österreichs Fußballanhänger ist letzthin Kritik laut geworden. Was war passiert? Das EM-Spiel gegen Polen, ausgetragen im Berliner Olympiastadion, war annähernd gewonnen. Das rot-weiß-rote Fan-Meer wogte, von patriotischen Anwandlungen bewegt. Wer vor dem Fernseher die Brille absetzte, konnte die farblich ähnlich gearteten Polen für See von unserer See halten.

Polens Fans waren beinahe ebenso rot-weiß-rot, nur um ein Rot weniger. Das erspart Schlesiens Textilindustrie, mit Blick auf alle Fanartikel, eine Menge Farbpigmente. Nun aber, im Augenblick höchster Wonne, wurde im heimischen Sektor ein unschönes Transparent sichtbar: "Defend Europe" stand auf dem Banner zu lesen.

Es erscheint höchst unklar, wen oder was die europäischen Fußballhelden zu verteidigen hätten. Ihr aller sportlicher Ehrgeiz ist – definitionsgemäß – ausschließlich gegen europäischen Mitwerber gerichtet. An eine Öffnung des EM-Turniers für die Mannschaften von Kiribati oder Tuvalu ist vorderhand nicht gedacht.

Unter Fans

Als ich, ein Babyboomer im frühen Mannesalter, mein erstes Fußball-Großturnier besuchte, schrieb man 1990. Auf Geheiß meines damaligen Chefredakteurs mengte ich mich unter eine Gruppe WM-Fanreisender. Auch damals, in Norditalien, wurde Europas Eintracht im Wege wechselseitiger Zuvorkommenheit gelebt. Rot-weiß-rote Schlachtenbummler drückten ihre Wünsche am Frühstückstisch lautmalerisch aus: "Kikeriki, putt-putt-putt …" Man leerte Bier- und Weinvorräte bis zur bitteren Neige. Sturzbäche von Erbrochenem flossen durch die malerische Altstadt von Montecatini Terme.

Oh weh: Als der Fanbus den Match-Austragungsort in Florenz erreicht hatte, glich das "italienische Athen" einer Geisterstadt. Bars und Trattorie waren verbarrikadiert: als hätten die Awaren ihr Kommen zugesagt. Das dazugehörige Transparent hätte lauten müssen: "Difenditi Italia!" (Ronald Pohl, 26.6.2024)