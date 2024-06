Fotografen wunderten sich über die fälschliche Kennzeichnung ihrer Aufnahmen auf den Meta-Plattformen. REUTERS/Dado Ruvic

Nicht zuletzt anlässlich des Wahljahres in den USA kündigte Meta im Februar an, auf seinen Netzwerken Fotos zu kennzeichnen, die mithilfe von KI erstellt wurden. Seit Mai sind nun auf Facebook, Instagram und Threads regelmäßig Beiträge zu sehen, oberhalb derer der Vermerk "Made with AI" angebracht ist. Allerdings wurden seitdem immer wieder auch Fotos, die nicht von einer KI erstellt wurden, fälschlicherweise mit diesem Hinweis versehen. Zahlreiche Fotografinnen und Fotografen beschweren sich über diese Vorkommnisse. Sie pochen insbesondere auf eine Unterscheidung zwischen dem grundlegenden Generieren eines Bildes und dem Bearbeiten einer Fotografie mit etwaigen Tools.

Erstaunte Urheber

Auch eine Fotografie des ehemaligen Stammfotografen des Weißen Hauses, Pete Souza, wurde mit dem neuen Label versehen. Gegenüber Techchrunch mutmaßte er, dass das neue Zuschneide-Werkzeug von Adobe der Grund hierfür sei: Man müsse das Bild vor dem Speichern als JPEG nun "glätten", was den Algorithmus von Meta zum Anschlagen bringen könnte. Der Fotograf beanstandet, dass Instagram ihn zwang, das "Made with AI"-Label an den Beitrag anzuhängen, obwohl er es eigentlich abgewählt hatte.

Eine Aufnahme des Fotografen Pete Souza, fälschlicherweise mit "Made with AI" markiert Pete Souza, Instagram (Screenshot)

Auch in anderen Threads fragen sich Fotografinnen und Fotografen, die KI-generierten Bildern in Teilen sehr kritisch gegenüberstehen, wie es zu diesen falschen Einschätzungen kommt. Eine Erklärung scheint zu sein, dass das Label auch dann angebracht wird, wenn das Bild mit Tools wie dem Photoshop Generative Fill bearbeitet wurde. Es reicht also aus, wenn die Technologie benutzt wurde, um Fehler oder kleine Objekte im Hintergrund auszuschneiden. Wann genau das Label automatisch hinzugefügt wird, teilte Meta bislang nicht mit. Unmut wird auch dahingehend geäußert, dass zahlreiche andere, klar als KI-generiert identifizierbare Bilder nicht markiert werden.

Genauere Unterscheidung

Hier scheint die Problematik der Sache zu liegen: Zwar gibt das Label an, dass generative KI zum Erstellen oder Bearbeiten von Inhalten verwendet wurde. Diese Erklärung wird jedoch erst ersichtlich, wenn man das Label antippt. Eine separate Kennzeichnung gibt es bislang nicht, was es für Nutzerinnen und Nutzer schwer nachvollziehbar macht, wie viel KI genau an der Erstellung des Inhalts beteiligt war. Mancher Fotograf hält Meta genau diese Unschärfe auch zugute – immerhin heißt es erstellt mit KI, nicht von KI.

Das Unternehmen selbst teilt mit, dass es seinen Ansatz zur Markierung von Inhalten überdenke. Bislang war es die erklärte Intention, branchenführende Tools zu entwickeln, die unsichtbare Marker im großen Stil identifizieren können. So soll Menschen geholfen werden zu erkennen, wann sie es mit künstlich generierten Abbildungen zu tun haben. Diese spielen gerade im Zuge von Wahlkämpfen oder Desinformationskampagnen immer wieder eine wichtige Rolle. Nach den aktuellen Rückmeldungen soll nun aber daran gearbeitet werden, den Grad der Beteiligung von Künstlicher Intelligenz weiter zu spezifizieren. (hlk, 25.6.2024)