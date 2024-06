Der herabstürzende und stark rauchende Raketenteil kurz vor dem Aufprall. X

Am Samstag schickte China einen gemeinsam mit Frankreich entwickelten Satelliten zur Erforschung gigantischer Strahlenexplosionen ins All. Gestartet wurde um 9 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit vom Raumfahrtzentrum Xichang in der nordwestlichen Provinz Sichuan. Die China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC), ein staatliches Unternehmen, das die Rakete vom Typ Langer Marsch 2C entwickelt hat, bezeichnete den Start vom Samstag als "vollen Erfolg".

Der Raketenstart am Samstag. Kurze Zeit später gingen Teile des Boosters östlich der Startrampe nieder. VIA REUTERS/Stringer

Der war aber mutmaßlich nicht ganz so vollkommen, wie es CASC gerne gehabt hätte. Denn kurz nach dem Start dürfte ein Teil der Trägerrakete über dem Dorf Xianqiao in der Provinz Guizhou niedergegangen sein, wie ein in den sozialen Medien veröffentlichtes Video zeigt. Ein auf der chinesischen Kurzvideo-Website Kuaishou gepostetes Video zeigt ein langes, zylinderförmiges Trümmerstück, das über einem Dorf auf dem Lande abstürzt und neben einem Hügel aufschlägt, wobei aus einem Ende des Trumms gelber Rauch aufsteigt, wie CNN berichtet.

Videos vom abstürzenden Raketenteil.



Weitere Videos, die auf chinesischen Social-Media-Plattformen kursieren und von CNN analysiert wurden, zeigen die herabfallenden Trümmer aus verschiedenen Perspektiven. In einem dieser Videos sind Dorfbewohner zu sehen, die in Panik weglaufen, während sie auf die orangefarbene Spur am Himmel blicken. Einige halten sich die Ohren zu. Einige der Clips waren am Montagnachmittag bereits wieder gelöscht worden.

Zeugen berichteten in den sozialen Medien zudem, sie hätten eine laute Explosion gehört, nachdem die Trümmer auf dem Boden aufgeschlagen waren. Ein Augenzeuge sagte gegenüber CNN, er habe den Teil der Rakete mit eigenen Augen fallen sehen. "Es gab einen stechenden Geruch und das Geräusch einer Explosion."

Video shows suspected Chinese rocket debris falling over village

On June 22, people witnessed suspected rocket debris plummeting to the ground over a village in China. This came shortly after a Long March 2C rocket was launched from the Xichang Satellite Launch Centre in the province of Sichuan. #CNN #news #shorts CNN

Augenscheinlich hatten die chinesischen Behörden mit dem Vorfall gerechnet: In einer inzwischen gelöschten Mitteilung der Regierung, die kurz nach dem Abschuss veröffentlicht wurde, hieß es, dass man von der nahegelegenen Stadt Xinba aus am Samstag zwischen 14.45 und 15.15 Uhr Ortszeit eine "Mission zur Bergung von Raketentrümmern" durchführen werde. Genau in diesem Zeitfenster wurde die Rakete gestartet.

Weiters seien die Anwohner gebeten worden, ihre Häuser und andere Gebäude eine Stunde vor dem Start zu verlassen und sich in offenere Gebiete zu begeben, um den Himmel zu beobachten. Sie wurden angehalten, sich von den Trümmern fernzuhalten, um Schäden durch "giftige Gase und Explosionen" zu vermeiden, hieß es angeblich in der Mitteilung. Den Anwohnern wurde außerdem "strengstens untersagt", Fotos von den Trümmern zu machen oder "entsprechende Videos im Internet zu verbreiten", was augenscheinlich dennoch passierte.

"Hochgiftiges Zeug"

Markus Schiller, Raketenexperte und leitender Wissenschafter am Stockholmer Friedensforschungsinstitut, sagte gegenüber CNN, bei den Trümmern handle es sich offenbar um den Booster der ersten Stufe der Rakete Langer Marsch 2C, die einen Flüssigtreibstoff aus Stickstofftetroxid und unsymmetrischem Dimethylhydrazin (UDMH) verwendet. Diese Kombination erzeuge diese orangefarbenen Rauchfahnen. Sie sei extrem giftig und krebserregend, erklärte Schiller. "Jedes Lebewesen, das dieses Zeug einatmet, wird es in naher Zukunft schwer haben", fügte er hinzu.

In China kommt es aufgrund der Lage der Raketenabschussrampen häufig zu derartigen Vorfällen. Die meisten Raketen in China werden von drei Startplätzen im Landesinneren abgeschossen: Xichang im Südwesten, Jiuquan in der Wüste Gobi im Nordwesten und Taiyuan im Norden. Diese während des Kalten Krieges errichteten Abschussrampen wurden aus Sicherheitsgründen bewusst weit von der Küste entfernt angelegt. Das Problem dabei: Normalerweise startet man in Richtung Osten, um einen zusätzlichen Schub durch die Erdrotation zu erhalten. Wenn man von Xichang in östliche Richtung startet, liegen einige Dörfer unvermeidlicherweise in der Bahn der Booster der ersten Stufe. (red, tasch, 25.6.2024)