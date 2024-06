Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hofft auf eine Zukunft seines Landes in der EU. AP/Olivier Matthys

Viktor Orbán ist wieder einmal dagegen. Die Aufnahme von EU-Beitrittsgesprächen mit der Ukraine sei "ein rein politisch motivierter Prozess", klagte der ungarische Regierungschef, der im Kreis der EU-27 als größter Fürsprecher des russischen Präsidenten Wladimir Putin gilt.

Dass er den offiziellen Start der Verhandlungen mit der Ukraine und der Republik Moldau trotzdem nicht blockierte, zeigt, dass er kurz vor Ungarns EU-Ratspräsidentschaft nicht auf Konfrontationskurs gehen will. Doch auch seine Argumente sind schwach: "Politisch motivierte Prozesse" sind in der Politik keine Überraschung. Und dass man erst prüfen müsse, "was die Folgen wären, wenn wir ein Land im Krieg aufnähmen", ist purer Alarmismus, zumal Letzteres niemand will.

Ringen um eigene Aufnahmefähigkeit

Zugegeben: Sorge vor einem überhasteten Beitritt der Ukraine gibt es auch aus anderen Gründen. Die Korruption im Land gilt ebenso als hohe Hürde wie die Aufnahmefähigkeit der EU selbst, die ihre Agrarpolitik anpassen oder vom Einstimmigkeitsprinzip in manchen Bereichen abrücken müsste, um sich bei wachsender Mitgliederzahl nicht selbst zu lähmen.

Reiner Symbolismus sind die Gespräche trotzdem nicht. Die Verhandlungen sind dazu da, Wege auszuloten, wie die vielfältigen Probleme gelöst werden können. Die leidgeprüfte Ukraine hat eine langfristige Beitrittsperspektive verdient. Die EU, die in der Friedenssehnsucht nach dem Zweiten Weltkrieg wurzelt, kann sie ihr bieten. Ernsthaft, aber ohne Hast. (Gerald Schubert, 25.6.2024)