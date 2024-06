Niemand hat so richtig etwas gegen direkte Demokratie. Wie auch? Die Bevölkerung entscheidet in einer Demokratie – warum soll sie das nicht so direkt wie möglich machen? Zumal viele Menschen eine Distanz zu "der Politik" fühlen. Seit der Corona-Pandemie hat außerdem ein wesentlicher Teil der Wählerinnen und Wähler eine deutliche Entfremdung von den staatlichen Institutionen durchgemacht. Der Gedanke liegt also nah: Lassen wir die Menschen unmittelbarer am politischen Prozess teilhaben.

Das Parlament (hier: der Nationalrat) ist das Zentrum der österreichischen Demokratie. Gut, wenn das so bleibt. APA/HELMUT FOHRINGER

Das stimmt natürlich – sofern die Modelle über schlichte Ja/Nein-Abstimmungen zu wichtigen Themen hinausgehen. Bürgerräte können etwa wertvolle Beiträge liefern, weil dort diskutiert und reflektiert wird. Direkte, vor allem partizipative Demokratie kann eine gute Ergänzung zum Parlamentarismus sein.

Demagogen profitieren

Aber eben nur das. Denn auf Bundes- und Landesebene sind politische Entscheidungen höchst kompliziert. Gesetzesänderungen können unerwartete Auswirkungen haben. Kaum auszudenken, welch Chaos ein an sich gutgemeinter Eingriff ins Strafrecht auslösen könnte. Reformen sind deshalb in den Händen von Profis gut aufgehoben. Es liegt an ihnen, ihren Wählerinnen und Wählern zuzuhören.

Es wäre polemisch zu sagen: Vorsicht bei allem, was die FPÖ so vehement fordert wie einen Ausbau der direkten Demokratie. Aber auch nicht ganz falsch. Demagogen profitieren von aufheizbarer Stimmung und vermeintlich einfachen Entscheidungen. Verlieren wir den Wert des Parlaments als Ort der Diskussion also nicht aus den Augen. (Sebastian Fellner, 26.6.2024)