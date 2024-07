"Paris Police 1905", "Exploding Kittens", "Sprint", "Der Mann mit 1000 Kindern", "Kleo", "The Veil", "Those About to Die" und "Time Bandits" als Serie

Wie waren Ihre ersten sechs Monate punkto Serien? Ich fand, es war bisher gar nicht so schlecht. Angekündigte Sensationen fanden zwar nicht statt – als größte Enttäuschung ist hier The Regime zu nennen, und das lag nicht so sehr an Kate Winslet, sondern an einem Skript, das sich nichts getraut hat. Mehr erwartet hatte ich mir auch von Feud – Truman Capotes Schwäne waren lahm – und, ich bleibe dabei, 3 Body Problem. Es hat mich einfach nicht gepackt.

Sehr anders erging es mir bei True Detective. Jodie Foster und Kalie Reiss war mein Simmering gegen Kapfenberg: brutal und gut! Ex aequo überreiche ich die Halbzeitkrone an Ripley. Andrew Scott lieferte eine sensationelle Interpretation des Highsmith'schen Betrügers. Platz drei geht an Machine mit Margot Bancilhon – eine Verbindung aus Kung-Fu und Marx, extrem attraktiv. Ja, und Eric war ein toller Thriller.

Schauen wir nach vorn: Hier sind die Serienhighlights im Juli.

Paris Police 1905 Am 24. Dezember 1904 wird eine unidentifizierte Leiche im Bois de Boulogne gefunden. Inspektor Antoine Jouin (Jérémie Laheurte) taucht in die Pariser Unterwelt ab. Jérémie Laheurte, Evelyne Brochu und Thibault Evrard in Hauptrollen. Die Serie wurde von Fabien Nury ("The Death of Stalin") kreiert, geschrieben und produziert. 1.7., Canal+

Paris Police 1905 | Deutscher Trailer | CANAL+

Sprint Am 26. Juli beginnen in Paris die Olympischen Spiele. Zur Einstimmung empfiehlt sich diese Doku, die in die Welt der Leichtathletik eintaucht. Die Serie zeigt die Athleten sowohl auf als auch abseits der Tartanbahn. Man erfährt von ihren Trainingsmethoden, ihren persönlichen Herausforderungen und ihren Träumen. Im Mittelpunkt stehen Stars und Typen wie Noah Lyles, Sha'Carri Richardson, Shericka Jackson, Fred Kerley und Marcell Jacobs. 2. 7., Netflix

Sprint: The World’s Fastest Humans | Official Trailer | Netflix

Der Mann mit 1000 Kindern Die Geschichte des niederländischen Betrügers Jonathan Meijer liest sich wie eine schlechte Erfindung, ist aber wahr: Meijer hat als Samenspender Frauen auf der ganzen Welt überredet, schwanger zu werden. Während er sich gegenüber den Familien als liebevoller und großzügiger Samenspender präsentierte, verheimlichte er ihnen, dass er gleichzeitig unzählige weitere Frauen befruchtete. Die genau Anzahl der Kinder, die Meijer gezeugt hat, ist unklar, Schätzungen gehen aber von hunderten bis tausenden aus. Netflix erzählt die wirklich in jeder Hinsicht arge Geschichte. 3. 7., Netflix

The Man with 1000 Kids | Official Trailer | Netflix

Die Durrells auf Korfu Sommer, Sonne und die wilden Durrells – was kann es Schöneres geben? Dieser Clan hält von nobler Zurückhaltung nichts, das bekommen in dieser Staffel die Einwohner im schönen Korfu zu spüren. Es geht drunter und drüber, und das ist einfach ein Heidenspaß. Britischer Style in schöner Landschaft – das ist fast wie bei Rosamunde Pilcher, nur viel, viel lustiger. Arte-Mediathek

The Durrells Series 2 | ITV

Angela Merkel – Schicksalsjahre einer Kanzlerin Man soll ja nicht vom Titel auf das Werk schließen (oder doch?), aber die Anspielung auf die Sissi-Schmonzette lässt ein nicht allzu kritisches Porträt der Kanzlerin erwarten. In drei Folgen wird Merkels Leben, Wirken und Macht als Politikerin und Kanzlerin aufgedröselt, zu Wort kommt die Porträtierte selbst, dazu Weggefährten wie Annegret Kramp-Karrenbauer und Thomas de Maizière sowie Beobachtende, etwa die Podcasterin Samira El Ouassil, der Youtuber LeFloid und die Journalistin Evelyn Roll. 8. 7., ARD-Mediathek – geogeblockt für Österreich, 15. 7. ARD

Sunny Das Leben der in Kioto lebenden Amerikanerin Suzie wird komplett auf den Kopf gestellt, als ihr Mann und ihr Sohn bei einem mysteriösen Flugzeugabsturz verschwinden. Als Hilfe erhält sie Sunny, einen fortschrittlichen Haushaltsroboter aus der Firma ihres Mannes. Zunächst lehnt Suzie Sunny ab, doch mit der Zeit entwickelt sich zwischen den beiden eine unerwartete Freundschaft. Gemeinsam begeben sie sich auf die Suche nach der Wahrheit hinter dem Verschwinden von Suzies Familie und stoßen dabei auf dunkle Geheimnisse. Rashida Jones in einer gruseligen Zukunftsvision, erstellt von Katie Robbins. Black Mirror lässt grüßen. 10. 7., Apple TV+

SUNNY — Official Trailer | Apple TV+

Under the Bridge Die Serie erzählt die Geschichte des Mordes an der 14-jährigen Reena Virk im Jahr 1997 in Surrey, British Columbia, Kanada. Reena war eine indokanadische Schülerin, die nach einer Party vermisst wurde und später tot unter einer Brücke gefunden wurde. Zu den Verdächtigen zählen sieben Gleichaltrige. Eine Schriftstellerin und eine Polizistin gehen den Umständen nach. Das Buch zu dieser True-Crime-Story schrieb Rebecca Godfrey, die im Oktober 2022 verstarb. Die Rolle der Rebecca spielt Riley Keugh. Die Polizistin wird dargestellt von Oscar-Anwärterin Lily Gladstone. 10. 7., Disney+

Under the Bridge | Official Trailer | Hulu

Exploding Kittens Sage noch einmal einer, Gott ist tot. Das Gegenteil ist der Fall, wie hier zu sehen ist, aber ist das gut? In Exploding Kittens suchen Gott (gesprochen von Tom Ellis) und der Teufel (gesprochen von Sasheer Zamata) als übergewichtige Hauskatzen die Erde heim. Anstatt sich jedoch einen ewigen Kampf zu liefern, müssen sie sich im Körper von dicken Katzen mit dem chaotischen Leben der Menschen auseinandersetzen. Frei nach dem beliebten Kartenspiel lassen Showrunner Shane Kosakowski und Matthew Innman Gut und Böse aufeinander los. 12. 7., Netflix

Exploding Kittens | Official Trailer | Netflix

Mafia Spies Eine der kriminellsten Aktionen der an kriminellen Aktionen nicht gerade armen US-Geschichte war "Operation Mongoose". Ziel der von John F. Kennedy initiierten CIA-Aktion war der Sturz der kubanischen Regierung unter Fidel Castro. In dieser Doku belegen Akten, dass die CIA dazu mit der Mafia kooperierte. Die sechsteilige Dokumentation zerlegt die Ereignisse von damals in ihre Einzelteile und setzt sie Stück für Stück neu zusammen. 17. 7., Paramount

Mafia Spies (Offizieller Trailer) OmU | Paramount+ Deutschland

Skywalkers "Liebe ist wie Höhe – die Angst hört niemals auf." So habe ich das noch nie gesehen, aber jeder und jede, wie er oder sie will: Jessica und Yannick Angeline sind Skywalker, seit mehr als zehn Jahren ein Paar und wollen es noch einmal ganz genau wissen: Ihr Ziel ist Merdeka 118, zweithöchster Wolkenkratzer der Welt in Malaysia. Der Nervenkitzel wird zusätzlich erhöht, da die Aktion illegal ist. Bestimmt faszinierend, aber ganz ehrlich: Mir erschließt sich das irgendwie nicht. 19. 7., Netflix

Skywalkers: A Love Story | Official Trailer | Experience It In IMAX®

The Decameron Im Jahr 1348 fliehen zehn junge Florentiner Adlige, fünf Frauen und fünf Männer, vor der Pest in eine luxuriöse Villa im Umland der Stadt. Um die Zeit zu vertreiben, erzählt jeder von ihnen an den folgenden zehn Tagen zehn Geschichten, sie handeln von Liebe, Lust, Betrug, Macht und Religion. Emilia Clarke, Theo James, Gabriel Byrne und Florence Pugh sind dabei, na, das ist doch was. 19. 7., Netflix

The Decameron | Official Teaser | Netflix

Lady in the Lake Baltimore, 1960: Als die elfjährige Tessie Fine spurlos verschwindet, prallen die Welten zweier Frauen aufeinander. Maddie Schwartz (Natalie Portman) ist eine jüdische Hausfrau, die eine geheime Vergangenheit hinter sich lassen und sich als Enthüllungsjournalistin neu erfinden will. Cleo Johnson (Moses Ingram) ist eine Mutter, die sich in der politischen Unterwelt des schwarzen Baltimore bewegt und gleichzeitig ihre Familie versorgt. Ein vielschichtiger Noir-Thriller wird versprochen, umgesetzt von Alma Har'el. 19. 7., Apple TV+

Lady in the Lake — Official Trailer | Apple TV+

Those About to Die Seit Ben Hur wissen wir von funkensprühenden Effekten bei Wagenrennen. Mit der Karte spielt diese Serie. Wagenrennen, das war im alten Rom so etwas wie die Formel eins mit weniger Kohle und weniger Sportsgeist. Es geht um Tod oder Leben, Barbaren und Elite und um Anthony Hopkins als Kaiser Vespasian, dem Lorbeerkranz und Toga hier besonders gut stehen. 19. 7., Amazon Prime

Those About to Die | Official Trailer | Peacock Original

Die geheime Welt der Klänge David Attenborough lässt keine Ruhe, und das ist gut so. Der 98-jährige Naturdoku-Papst reiste in den Dschungel, um genau hinzuhören: Mit hochempfindlichen Mikrofonen und Aufnahmegeräten fängt er Töne ein, die für das menschliche Ohr unerreichbar sind. Zu Gehör bringt er etwa Kaimanbabys, die aus dem Ei heraus miteinander kommunizieren, Löwen und Hyänen, die im Dunkeln mithilfe von Geräuschen kämpfen, einen seltsamen Fisch, der Anwohner mit seinem unheimlichen Brummen verblüfft, und Vögel, die die Kunst der Nachahmung mit bemerkenswerter Wirkung beherrschen. Wir lauschen. 21. 7., Sky

Secret World of Sound with David Attenborough | Official Trailer | Sky Nature

Time Bandits Kevin ist elf und interessiert sich für Geschichte – Nerd-Alarm! Es kommt aber noch besser: In seinem Zimmer befindet sich ein geheimes Portal, das zu einem mysteriösen Zeitschiff führt. Mithilfe des exzentrischen Diebs Randall und seiner Bande reist Kevin durch die Zeit und erlebt spannende Abenteuer in verschiedenen Epochen der Menschheitsgeschichte von der Steinzeit bis zur Zukunft. Die Zeitbehörde, die für die Kontrolle des Zeitreisens verantwortlich ist, ist davon gar nicht begeistert und jagt Kevin und Randall. Die beiden müssen ihr Wissen und ihre Fähigkeiten einsetzen, um den Zeitwächtern zu entkommen und die Integrität des Zeitstroms zu bewahren. Serienadaption von Terry Gilliams Film aus dem Jahr 1981. 24. 7., Apple TV+

The Veil Elisabeth Moss und Yumna Marwan spielen die Hauptrollen in diesem Polit-Verschwörungsthriller, den ich für mich auf die Pflichtliste setze. Die Story: Imogen Silva (Moss) ist eine britische MI6-Agentin. Sie reist nach Syrien, um Adilah El Idrissi (Marwan), hochrangige Kommandeurin des IS, aus einem Flüchtlingslager zu holen. Laut Geheimdiensten soll ein Anschlag bevorstehen, Adilah wird als Anführerin vermutet. Im Lauf der Serie werden die Verstrickungen zwischen den beiden Frauen immer komplexer. 24. 7., Disney+

The Veil | Official Trailer | Disney+ Singapore

Kleo Reden vor dem Handeln war nie gerade die Stärke von Kleo Straub, der Ostberliner Auftragsmörderin. Ihr bevorzugtes Ziel war, no na, der Westen. Als ehemalige Top-Spionin der DDR nach dem Mauerfall stand ihr der Sinn nach Rache. Jella Haase als fixe Ossi zuzusehen, war in der ersten Runde ein echtes Erlebnis. Fast zwei Jahre später gibt es wieder etwas zu tun, und das ist gut so. 25. 7., Netflix

Kleo: Staffel 2 | Offizieller Teaser | Netflix

Simone Biles. Wie ein Phönix aus der Asche Die viermalige Olympiasiegerin hatte das Finale des Teambewerbs in Tokio 2021 wegen mentaler Probleme abgebrochen. Zwei Jahre später kam es zum triumphalen Comeback. Netflix hat den Start für Juli festgelegt, aber noch kein genaues Datum angegeben. Juli, Netflix

Simone Biles Rising | Official Trailer | Netflix

Kommen Sie gut durch den Juli, frohes Schauen wünscht Ihre Prie! (prie, 1.7.2024)