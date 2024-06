Wie nachhaltig ist die Beschaffung von Lebensmitteln für Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser, Kasernen, Justizanstalten und Kantinen? Über Jahre wurde der magere Anteil von biologischen und regionalen Produkten in öffentlichen Einrichtungen unter den Tisch gekehrt. Nationale Aktionspläne mit verbindlichen Bioquoten täuschten rege Aktivität vor.

Fingerspitzengefühl beim Einkauf beweisen nur wenige öffentliche Großküchen. Vereinbarte Bioquoten werden in der Praxis ignoriert. imago/Westend61

Tatsächlich fanden Rohstoffe, die nach höheren Standards im eigenen Land erzeugt werden, bisher nur in homöopathischen Dosen Eingang in Großküchen, die im Einflussbereich des Bundes stehen. Bauern zu stärken, die in Bio und höheres Tierwohl investieren, überließ die Regierung den Konsumenten. Vielen Produzenten blieb nur der Weg in den Export.

Seit ans Licht kam, dass die öffentliche Hand bei ihren selbstverordneten Bioquoten massiv säumig ist, flattern in verantwortlichen Schlüsselstellen in Ministerien die Nerven. Noch mehr, seit sich die Bundesbeschaffung dem Vorwurf des Greenwashings ausgesetzt sieht, da sie in Ermangelung von Kontrollen Lebensmittel als nachhaltig ausweist, die es oftmals nicht sind.

Runde Tische

Vergangene Woche war die heikle Causa Mittelpunkt eines runden Tisches im Landwirtschaftsministerium. Die Bundesbeschaffung erläuterte ihren Handlungsspielraum und schlug Verbesserungen vor. Der Unterredung fern blieben die Landwirtschaftssprecher der ÖVP und der FPÖ. Die Essenz des Austauschs unter dem Vorsitz des VP-Landwirtschaftsministers Norbert Totschnig: Welche Lebensmittel öffentlich ausgeschrieben werden, liegt in der Hand der einzelnen Ministerien.

Während politische Mühle langsam mahlen, geht die Biobranche in die Offensive. Mit Experten der Wiener Boku, der Wirtschaftsuniversität, der Med-Uni und des Wegener Center wird bis Oktober erhoben, welche Folgekosten Steuerzahlern ab 2025 drohen, wenn Bioquoten von 30 Prozent in der öffentlichen Beschaffung nicht eingehalten werden.

Initiatorin Barbara Holzer-Rappoldt will sich damit an den Rechnungshof wenden. Die Leiterin der Biobewegung "Enkeltaugliches Österreich" zweifelt nicht daran, dass der gesamtwirtschaftliche Schaden höher ist als der Mehrpreis für nachhaltigen Einkauf. Das zeige allein der Blick auf durch konventionelle Landwirtschaft belastetes Grundwasser und Strafzahlungen infolge nicht eingehaltener EU-Klimaschutzziele.

Parallel dazu wird mit dem Verein Arge Bio ein Monitoring ausgearbeitet, das Einblick in die Beschaffung des Bundes geben könnte. Ziel ist ein einheitliches, öffentlich einsehbares System. Im September wird es Vertretern aus Bundesbeschaffung, Landwirtschaft, Verarbeitung, Logistik und Handel vorgelegt.

Flut an Anfragen

Druck macht auch Karin Doppelbauer. Die Landwirtschaftssprecherin der Neos lässt auf ihre jüngsten parlamentarischen Anfragen weitere folgen. Rede und Antwort stehen soll das Forum "Österreich isst regional". Geklärt haben will Doppelbauer, wie dieses seine in Aussicht gestellten Ziele erreicht. "Wir brauchen keinen weiteren Verein, der mit Steuergeldern nur Infos verteilt."

Diese Woche lässt sie beim oberösterreichischen Landtag anfragen, ob sich das Land an den nationalen Aktionsplan zur nachhaltigen Beschaffung hält und wie es diese kontrolliert. "Es ist Feuer am Dach", zieht Doppelbauer Bilanz. Die zuständigen Stellen könnten sich ihrer Verantwortung nicht länger entziehen.

Die Regierung fördere lieber Agrardiesel, als Bauern mit mehr Nachfrage aus dem eigenen Land zu unterstützen, sagt Hermann Mittermayr, Chef der Bio Austria. Strukturell gesehen spießt es sich aus seiner Sicht an öffentlichen Rahmenausschreibungen. Diese seien ein Einfallstor für Lebensmittel aus dem Ausland, die unter österreichischen Standards produziert würden. Ein Klassiker auf dem Teller sei das Hendl aus unbekannter Herkunft mit Nudeln aus Österreich.

Unterschiedliche Qualitäten von Lebensmitteln gehörten getrennt ausgeschrieben, fordert Mittermayr. "Ausschreibungen müssen kleinteiliger werden, damit auch Spezialisten zum Zug kommen." Andernfalls würden hochwertige Lebensmittel weiterhin aus öffentlichen Großküchen verdrängt.

Angst vor Blindflug

Lieferanten brauchten Verbindlichkeit und Planbarkeit. Alles andere führe zu einem Blindflug, der die Preise nach oben treibe, gibt Horst Moser, Chef des Großhändlers Biogast, zu bedenken. Dass sich Bio sinnvoll in Großküchen einbinden lasse, werde über zahlreiche Leuchtturmprojekte seit Jahrzehnten vorgelebt. Moser erinnert an Wiener Spitäler, die ihre Köche bereits 1999 für Bio sensibilisierten.

Klar sei der Aufwand für nachhaltigeren Einkauf höher. Preise müssten anders kalkuliert, Rezepte adaptiert werden. Er habe aber keinen Engpass an Biorohstoffen erlebt, der sich nicht ausgleichen ließe, sagt Moser. Der Preisabstand zu konventionellen Lebensmitteln sei in den vergangenen Jahren gesunken.

Küchenchefs gehört die Angst vor dem Vergaberecht genommen, meint Vergaberechtsexperte Martin Schiefer. Er vergleicht dieses mit Tennis. Auch dafür brauche es Übung und Konzentration. Alle Instrumente, um die Beschaffung der öffentlichen Hand nachhaltiger zu machen, seien längst vorhanden. Ebenso wenig fehle es an Unternehmen, die in Bioqualität produzierten.

Schiefer erzählt von Großküchen, die ihren ökologischen Fußabdruck mit einem Schlag verbesserten, indem sie Meeresfisch von der Karte strichen, Leitungs- statt Mineralwasser servierten und nur einmal die Woche Schnitzel. Noch werde über den Preis von Olivenöl hitziger diskutiert als über den Preis von Motoröl, bedauert der Jurist. Doch wie in der Baubranche, in der sich alles um Betriebskosten und grünes Wohnen drehe, werde Österreich auch in der Frage der Ernährung um Kostenwahrheit nicht herumkommen. (Verena Kainrath, 26.5.2024)