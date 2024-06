Der ÖAMTC konnte auch ein Preisgefälle innerhalb Österreichs feststellen. IMAGO/Andreas Stroh

Wien – Wer mit dem Auto in die Ferien fährt, muss in vielen beliebten Urlaubsländern wie Italien oder Griechenland mit zum Teil deutlich höheren Spritpreisen rechnen als zu Hause. Innerhalb der EU ist in Dänemark mit fast 101 Euro am meisten für eine Tankfüllung mit 50 Liter Eurosuper zu bezahlen, in Österreich im Schnitt rund 80 Euro und in Bulgarien mit knapp 67 Euro am wenigsten, wie ein Vergleich des Verkehrsclubs Österreich (VCÖ) ergeben hat.

Im beliebtesten Urlaubsland Italien kostet eine Tankfüllung von 50 Liter Diesel rund fünf Euro mehr als hierzulande, 50 Liter Eurosuper kosten um rund zwölf Euro mehr. Auch in Frankreich ist an der Tankstelle tiefer in die Tasche zu greifen, nämlich bei einer 50-Liter-Tankfüllung Diesel um fast fünf Euro und bei Eurosuper um fast zwölf Euro. In Griechenland ist bei 50 Liter Eurosuper die Spritrechnung um über 13 Euro höher als in Österreich, in Deutschland um fast elf Euro und in den Niederlanden um über 19 Euro. Im zweitbeliebtesten Urlaubsland Kroatien kosten 50 Liter Diesel um rund drei Euro weniger als in Österreich und 50 Liter Eurosuper um rund vier Euro.

West-Ost-Gefälle

Außerhalb der EU ist in England der Preis für 50 Liter Eurosuper mit knapp mehr als 101 Euro sowie für 50 Liter Diesel mit 109 Euro deutlich höher als in der EU. In der Schweiz ist für 50 Liter Eurosuper mit 99 Euro um fast 19 Euro mehr zu zahlen als in Österreich und für 50 Liter Diesel um 21 Euro mehr, berichtet der VCÖ. Auch in Serbien und Montenegro ist für Eurosuper und Diesel mehr zu zahlen als in Österreich, in der Türkei wiederum ist der Spritpreis deutlich niedriger mit 59 Euro für Eurosuper und 58 Euro für Diesel.

Laut ÖAMTC gibt es aber auch in Österreich ein Preisgefälle: Weil sich die Tankstellen unter anderem an den jeweiligen Nachbarländern orientieren, ist es im Westen – in geografischer Nähe zu den eher hochpreisigen Ländern Italien und Deutschland – meistens teurer. (APA, 25.6.2024)