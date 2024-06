"Österreich baut sich zu", so urteilt die Umweltschutzorganisation WWF in einem aktuellen Bodenreport und übt scharfe Kritik an der Bundesregierung und den Ländern. Das Nachhaltigkeitsziel von maximal 2,5 Hektar Bodenverbrauch pro Tag, das 2002 ausgerufen wurde, werde jedes Jahr aufs Neue verfehlt. Insgesamt wurden dadurch seit 2002 rund 110.000 Hektar Boden zu viel verbraucht, was der Fläche aller neun Landeshauptstädte entspreche.

Straßen, Parkplätze, Gewerbeflächen. Getty Images/iStockphoto

Ein großer Treiber für den voranschreitenden Bodenverbrauch ist die Zersiedelung. So hat sich etwa die Anzahl (und Fläche) von Einkaufs- und Fachmarktzentren seit 2000 auf 520 mehr als verdoppelt. Häufig würden dadurch wertvolle Ackerflächen verloren gehen. Mit der Zersiedelung einher gehe auch der Bau von Straßen, "obwohl längst bekannt ist, dass sich der Verkehr durch neue Straßen nicht reduziert", so Simon Pories vom WWF bei der Präsentation des Reports.

Lebensmittelsicherheit bedroht

Problematisch sei die fortschreitende Versiegelung, weil sich Asphalt im Sommer besonders aufheizt und es bei Starkregen schneller zu Überschwemmungen kommt. Und auch die Lebensmittelversorgung – von Gegnern des Renaturierungsgesetzes gern aufs Tapet gebracht – werde durch die Versiegelung des Bodens gefährdet. "Da sieht man die Scheinheiligkeit", urteilte Hanna Simons vom WWF, denn zwischen 1990 und 2020 gingen mehr als 72.000 Hektar an fruchtbarer Ackerfläche verloren.

Seit vergangenem Sommer werde die Debatte über Bodenverbrauch zwar intensiver geführt, "aber wir sehen auf allen Ebenen weiter große Versäumnisse", so Pories. Ein Problem seien etwa die zersplitterten Verhältnisse bei der Raumplanung: "Jeder will zuständig sein, aber für den Bodenverbrauch will dann niemand verantwortlich sein."

Es brauche einen "politischen Kraftakt", so die Conclusio des WWF. Die geforderten Maßnahmen umfassen eine verbindliche Obergrenze für den Bodenverbrauch im Rahmen eines Bodenschutzvertrags, mit dem die bisherige Höchstgrenze von 2,5 Hektar noch einmal auf einen Hektar pro Tag reduziert wird, außerdem eine große Naturschutz-Offensive, eine bundesweite Reform der Raumplanung und die Ökologisierung des Steuersystems. (zof, 25.6.2024)