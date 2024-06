Eine für österreichische Verhältnisse ungewöhnliche Allianz ist es allemal, die da am Dienstag in Wien vor die Medien trat. Die obersten Vertreter von gewerblichen und gemeinnützigen Bauträgern, von der Bauindustrie und der Gewerkschaft Bau-Holz zelebrierten einen "historischen Schulterschluss", der sich nun über den Sommer in eine "Allianz für Wohnraum Österreich" auswachsen soll. Das Ziel: der künftigen Bundesregierung Ezzes mit auf den Weg zu geben, wie das Wohnen wieder leistbar und finanzierbar werden könnte.

Denn die Lage an der Wohnbaufront ist, wie mehrfach berichtet, einigermaßen prekär. 2019, im Jahr vor Corona, wurde der bisherige Rekordwert von rund 85.000 Baugenehmigungen erreicht; 2023 waren es nur noch rund 47.000, Tendenz sinkend. Dazu komme, dass viele genehmigte Bauprojekte zurzeit noch nicht begonnen werden, sagte Andreas Köttl, Sprecher der Vereinigung Österreichischer Projektentwickler (VÖPE), bei dem Medientermin.

Wohnbaupaket "kommt noch nicht an"

Deshalb sei die Politik gefordert. Das bisherige Wohnbaupaket der türkis-grünen Bundesregierung von 2,2 Milliarden Euro werde zwar begrüßt, es komme aber noch nicht auf den Baustellen an.

Genau das wäre aber nicht zuletzt auch aus der Sicht von Bau-Holz-Gewerkschafter und SPÖ-Nationalrat Josef Muchitsch das Wichtigste. Seit dem vergangenen Jahr habe man rund 10.000 Beschäftigte am Bau verloren, "diese Fachkräfte sind weg, und die kommen auch nicht mehr zurück". Dadurch werde es auch schwieriger, Lehrlinge auszubilden et cetera – ein Strudel nach unten.

Deshalb will die Allianz nun einen Diskussionsprozess starten, der in Maßnahmen münden soll, "die von allen mitgetragen werden", sagte der Obmann der gemeinnützigen Bauvereinigungen, Klaus Baringer. Forderungen in dem Sinn wurden am Dienstag also noch keine präsentiert – oder jedenfalls keine neuen –, sondern die Pressekonferenz war sozusagen dafür gedacht, den Startschuss der Allianz bekanntzugeben. Und eine Einladung an die Politik auszusprechen, sie möge doch an dieser Allianz teilhaben.

Ganz neu und also "historisch" ist die Allianz freilich auch nicht: Schon im Jahr 2015 gründeten die gewerblichen und die gemeinnützigen Bauträger die "Plattform Wohnungsbau", in deren Rahmen ein Forderungskatalog erarbeitet wurde, wie die galoppierenden Baukosten eingedämmt werden könnten.

"Normen ausmisten"

Ein Dauerbrenner, schon damals: das Normenwesen. Und es ist seither nicht besser geworden.

Nach wie vor müsse die Normenlandschaft "ausgemistet" werden, sagte Köttl. Diese sowie die langen Verfahrensdauern machen aus seiner Sicht das Bauen unnötig teuer, denn lange Verfahren kosten Geld in Form von Finanzierungen. Peter Krammer, Obmann des Fachverbands der Bauindustrie, forderte deshalb auch weitaus raschere Genehmigungsverfahren.

Für Baringer bedarf es außerdem "dringend weiterer öffentlicher Mittel", die in den Wohnbau fließen sollten. Der Gemeinnützigen-Obmann erneuerte seine Forderung, dass die Wohnbaufördergelder massiv angehoben werden müssten sowie in allen Bundesländern deren Zweckbindung wieder eingeführt gehört.

Bautenminister gefordert

Als Vorbild für die Allianz dient das deutsche "Bündnis Bezahlbarer Wohnraum", das im Frühjahr 2022 gegründet wurde. In diesem ist auch die deutsche Bautenministerin Klara Geywitz (SPD) vertreten, ihr Ministerium koordiniert das Bündnis sogar.

Die "Allianz für Wohnraum Österreich" fordert nun auch zumindest eine bessere Koordination "zwischen Bund, Ländern und Gemeinden in Wohnbau und Stadtentwicklung", und es fehlt auch an der "Vermittlung und Koordination zwischen der europäischen und nationalen Ebene". Man stehe gerne mit Expertise bereit.

Und eine konkrete Forderung gab es dann doch auch: Ein eigenes Bautenministerium wäre auch in Österreich angebracht, um die gewünschte Koordination zu gewährleisten. Ein solches gab es in Österreich bereits zwischen 1966 und 1987. "Seither wird der Wohnbau im Bund stiefmütterlich behandelt, und niemand fühlt sich letztverantwortlich", kritisierte Köttl. (Martin Putschögl, 25.6.2024)

