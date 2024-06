OpenAI erwägt die Nutzung seiner Technologie in China zu blockieren. REUTERS/Dado Ruvic

Das KI-Unternehmen OpenAI erwägt einem Medienbericht zufolge die Nutzung seiner Technologie in China und einigen anderen Ländern zu blockieren. Seit Montagabend seien chinesische Nutzer der Künstlichen Intelligenz (KI) in E-Mails darauf hingewiesen worden, dass sie sich in einer "von OpenAI derzeit nicht unterstützten Region" befänden, berichtete die chinesische staatliche Finanzzeitung "Securities Times" am Dienstag. Ab dem 9. Juli sollten zusätzliche Maßnahmen hinzukommen, um den Datenverkehr an Programmier-Schnittstellen (API) aus einigen Regionen zu unterbinden.

Sperre der API

Die bekannte KI-Software ChatGPT des Microsoft-Partners ist in Festlandchina zwar nicht verfügbar, doch viele chinesische Start-ups konnten über API darauf zugreifen und auf deren Basis eigene Anwendungen entwickeln. In den vergangenen zwölf Monaten haben zahlreiche chinesische Firmen Chatbots auf den Markt gebracht, die von eigenen KI-Modellen angetrieben werden. (Reuters, 25.6.2024)