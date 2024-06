Früchtl verlässt die Austria. APA/EVA MANHART

Fußball-Bundesligist Austria Wien gibt seinen Stammtorhüter an US Lecce ab. Christian Früchtl war vor zwei Jahren ablösefrei von Bayern München zum Rekordcupsieger gekommen, nun zieht er in Richtung Serie A. Als Reaktion darauf kommt Samuel Sahin-Radlinger aus den Niederlanden von Almere City zurück, wohin er vor einem Jahr von der Austria verliehen worden war. Leihweise verpflichtet wurde Offensivkraft Cristiano Robert do Amaral.

Der 22-jährige Brasilianer kommt aus seiner Heimat, hört auf den Namen Cristiano, und sein Vertrag läuft für ein Jahr mit Kaufoption. Seine Teilnahme schon am Dienstag-Training unter Neo-Coach Stephan Helm war geplant. "Cristiano hat in den letzten Monaten im Training bei unserem Kooperationsverein SV Stripfing einen guten Eindruck hinterlassen", berichtete Sportdirektor Manuel Ortlechner. "Wir sind überzeugt, dass er gute Anlagen mitbringt und uns in der Kampfmannschaft helfen kann. Er ist ein flexibel einsetzbarer Offensivspieler mit Stärken im eins gegen eins."

Ortlechner gab seiner Freude Ausdruck, dass "das Projekt" mit Früchtl aufgegangen sei und dieser nun in einer Top-fünf-Liga spielen werde. "Wir waren auf den Abgang vorbereitet", meinte er in Bezug auf den 31-jährigen Sahin-Radlinger, dessen Vertrag bis Sommer 2026 läuft. "Ich habe in der letzten Saison fast jede Austria-Partie verfolgt und kann es kaum erwarten, die Mannschaft kennenzulernen und gemeinsam für den Verein Vollgas zu geben", sagte Sahin-Radlinger. Früchtl sprach zum Abschied von "zwei sehr schönen und lehrreichen Jahren bei der Austria". (APA, 25.6.2024)