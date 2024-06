Vor dem EU-Gipfel erfolgte eine Einigung, wie deutsche Medien in Übereinstimmung miteinander berichten

Die neue EU-Spitze auf einem Bild, zufällig aufgenommen 2023. Ursula von der Leyen (re.) soll Kommissionschefin bleiben, Kaja Kallas (2. v. re.) soll Außenbeauftragte werden. Der sozialdemokratische Expremier von Portugal, António Costa, wird neuer Ratschef. Die rotierende Führung der EU-Ratspräsidentschaft übernimmt ab Juni Ungarns Premier Viktor Orbán (li.). EPA/OLIVIER HOSLET

Das Personalpaket für Spitzenpositionen in der Europäischen Union steht laut einem Bericht der deutschen Tageszeitung F.A.Z. An der Spitze der Kommission bleibt die Konservative Ursula von der Leyen. Der Portugiese António Costa soll den Rat leiten, er ist Sozialdemokrat. Außenbeauftragte soll die liberale estnische Ministerpräsidentin Kaja Kallas werden. Auch die Deutsche Presse Agentur dpa will gleichlautende Informationen erhalten haben.

Laut zwei Insidern haben Unterhändler der Europäischen Volkspartei (EVP), der Sozialdemokraten und Liberalen verständigt. Am Donnerstag soll das Personalpaket bei einem Treffen aller 27 Staats- und Regierungschefs offiziell beschlossen werden. Über die Besetzung war schon seit geraumer Zeit spekuliert worden, auch DER STANDARD berichtete. (red, 25.6.2024)