Der Airbus A320, der am 9. Juni in ein Hagelunwetter geraten war, absolvierte nach einer rund zweiwöchigen Reparatur seinen ersten Testflug

Der schwerbeschädigte Airbus A320 der AUA hat am Dienstag seinen ersten Testflug absolviert (Symbolfoto). Austrian Airlines

Die Vorfälle des 9. Juni haben weltweit für Schlagzeilen gesorgt: An diesem Sonntag flog eine Maschine von Austrian Airlines (AUA), genauer: der Flug OS434, von Palma de Mallorca nach Wien, geriet beim Landeanflug in eine Gewitterzelle und wurde von Hagel schwer beschädigt. Die Nase des Airbus 320 wurde großteils abgerissen, und auch die Frontscheibe wurde schwer beschädigt. Die Landung um 17.55 Uhr verlief aber gut, verletzt wurde zum Glück niemand. Der Vorfall sorgte allerdings für gehörigen Wirbel und wird noch untersucht. DER STANDARD berichtete.

Wie das Luftfahrtmagazin Austrian Wings berichtet, arbeiteten seither Mitarbeiter der AUA-Technik, deren "Spezialisten weltweit einen ganz ausgezeichneten Ruf genießen", wie man liest, an der Schadensevaluierung und der Reparatur des Flugzeugs. Und so konnte am Dienstag, nur etwas mehr als zwei Wochen nach dem Zwischenfall, die Unglücksmaschine mit der Kennung OE-LBM zu einem Testflug starten. Der dauerte rund eine halbe Stunde. Gegenüber Austrian Wings bestätigte eine Sprecherin der AUA, dass die Maschine rechtzeitig zu Ferienbeginn wieder voll einsatzfähig sein und in den regulären Flugbetrieb integriert werde. (red, 25.6.2024)