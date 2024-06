Tool Time bei "House of the Dragon"; unsere Fehler bei Vorfreude und Verhütung; Arte-Doku über das Schweigen über die Menopause; Beschuss von Redaktionsbüro in Gaza: Zielt Israels Armee auf Medien?

Hier kommen die Mediennews von heute:

Sperre: Russland sperrt Zugang zu 81 EU-Medien - ORF und "oe24.at" betroffen - "Vergeltungsmaßnahme" für Verbot von vier russischen Staatsmedien seitens der Europäischen Union

Der Kreml lässt weitere westliche Medien sperren, jetzt sind auch der ORF und Oe24 betroffen. Foto: APA/EVA MANHART

TV-Tagebuch: "Nein, nein, nein, das stimmt so nicht, Frau Edtstadler", widerspricht Wolf - Die Verfassungsministerin "beißt die Zähne zusammen" aus Verantwortung, auch lächelnd im "ZiB 2"-Studio. Anchor Armin Wolf hat da einiges zu hinterfragen

Recap: "House of the Dragon", Episode 2: Tool Time - In dieser Folge denken (die meisten) Männer wieder nur an Werkzeuge – aber eigentlich geht es um große (Familien-)Dramen

Hormone: Stell dich nicht so an! Warum Frauen nicht gern über die Menopause reden - In einer Arte-Dokumentation berichten zwölf Frauen von ihren Erfahrungen in den Wechseljahren

Israel: Beschuss von Redaktionsbüro in Gaza: Zielt Israels Armee auf Medien? - Im November treffen Geschoße das Büro der Nachrichtenagentur AFP im Gazastreifen. Das israelische Militär streitet einen gezielten Angriff ab, doch eine Recherche legt das Gegenteil nahe

Unsere Fehler: Vorfreude und Verhütung - Wir murksten bei Daten, Zahlen – und auch ein paar Namen

Finale: Fünfte und letzte "Babylon Berlin"-Staffel spielt 1933 - Drehstart für acht Episoden im Oktober - Ohne bisherigen Partner Sky Deutschland

Geburtstag: Der ewige "Tatort"-Kommissar: Miroslav Nemec wird 70 - Noch fünf Folgen will der Schauspieler als Kommissar Batic ermitteln

Switchlist: Galapagos, "Steirerwut" und "Report", außerdem eine Reportage über Kamele für Europa, eine Dokumentation über die Menopause und "Menschen & Mächte" - TV-Tipps für Dienstagabend.

Einen entspannten (Fußball)-Abend wünscht die Etat-Redaktion.