Außerdem eine Reportage über Trailerparks in Deutschland, ein "Weltjournal" im Zeichen Frankreichs und Highlights von Glastonbury 2023

19.40 REPORTAGE

Re: Wenn nur ein Container zum Wohnen bleibt Auch in Deutschland gibt es Armutssiedlungen, bestehend aus Wohnwagen und Containern. In den Trailerparks leben Menschen, die auf dem normalen Wohnungsmarkt keine Chance mehr haben. In Berlin-Lichtenberg war ein Trailerpark lange das Zuhause für fast 200 Menschen. Doch der Bezirk hat entschieden, das Gelände räumen zu lassen. Bis 20.15, Arte

20.15 TRAGIKOMÖDIE

Bin ich schön? (D 1998, Doris Dörrie) Für ihren Episodenfilm hat Doris Dörrie (Männer) Beziehungsgeschichten von Menschen, die sich nach einer anderen Existenz sehnen, miteinander verwoben. Mit Franka Potente, Iris Berben, Maria Schrader, Heike Makatsch und Senta Berger. Bis 22.05, Arte

22.25 TEENAGERDRAMA

Margos Spuren (Paper Towns, USA 2015) Ein Bild von Folk-Ikone Woody Guthrie liefert einen wichtigen Hinweis in dem verrätselten Coming-of-Age-Drama mit Model Cara Delevingne. Bis 0.30, ATV 2

22.30 MAGAZIN

Weltjournal: Frankreich – der neue Rechte Der 28-jährige Jordan Bardella ist die neue Ikone der französischen Rechtsextremen. Unter seiner Führung hat der Rassemblement National gerade das beste Europawahl-Ergebnis seiner Geschichte eingefahren. Danach geht es ab 23.00 in der Doku Blutige Rivalität um Jugendgangs in Frankreich. Bis 23.50, ORF 2

23.00 SCHAUERMÄRCHEN

Sleepy Hollow (USA 1999, Tim Burton) Im Dorf Sleepy Hollow im New Yorker Hudson Valley wurden drei Menschen enthauptet, angeblich von einem kopflosen Reiter. Constable Ichabod Crane (Johnny Depp) ermittelt. Regisseur Tim Burton gestaltete eine berühmte Erzählung Washington Irvings zu einer vor allem atmosphärisch dichten Schauergeschichte aus. Bis 1.00, Kabel eins

Durchleben eine kurze, aber intensive Liebesbeziehung: Benjamin Voisin (links) und Félix Lefebvre in "Sommer 85", Arte, 23.05 Uhr. © Jean-Claude Moireau

23.05 COMING-OF-AGE-DRAMA

Sommer 85 (Été 85, F 2020, François Ozon) David (Benjamin Voisin) rettet den gekenterten Alex (Félix Lefebvre) auf offener See. Zwischen den beiden Jugendlichen entspinnt sich im Sommer 1985 eine kurze, aber intensive Liebesbeziehung. François Ozon (8 Frauen) inszenierte seinen feinfühligen und exzellent besetzten Coming-of Age-Film auf Grundlage von Aidan Chambers’ Roman Tanz auf meinem Grab. Bis 0.45, Arte

0.00 DRAMA

Die Affäre (Partir, F 2008, Catherine Corsini) Suzanne (Kristin Scott Thomas) führt als Ehefrau eines wohlhabenden Arztes (Yvan Attal) ein behagliches Leben, bis sie sich in einen Arbeiter (Segi López) verliebt. Ihr Mann setzt alles daran, diese Beziehung zu unterbinden. Von Regisseurin Catherine Corsini (Eine Sommerliebe) mit formidablen Darstellern aufwühlend in Szene gesetzt.

Bis 1.35, Servus TV

0.45 MUSIK

Best-of Glastonbury 2023 Highlights des Glastonbury-Festivals 2023 mit u. a. Elton John, Cat Stevens, den Arctic Monkeys, Lana del Rey, Lizzo und Kelis. Bis 1.45, Arte