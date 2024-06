Die Maximalzahl von 16 Spielern holte den Sieg gegen die Niederlande und in der "Horrorgruppe" D.

Patrick Pentz: Pentz ist so etwas wie der Mercedes unter den ÖFB-Kickern. Seine Pässe waren zuverlässig. Er muss aber weiter auf sein erstes Zu-null-Spiel im ÖFB-Team warten: Hatte bei den Gegentoren von Gakpo und Depay keine Schuld. Das würde ein Autohändler bei einem Makel wohl auch sagen. Kurze Schrecksekunde in der 55. Minute, als er mit schmerzverzerrtem Gesicht nach einer Flanke zu Boden ging. Zog sich seinen linken Schuh aus und wieder an: alles gut!

Stefan Posch: Machte in der 41. Minute Hermann Maier stolz: Gab bei der Aktion von Schouten den Maurer, als er rausstürmte und den Schuss blockte. Sah in der 32. Minute zu Recht die Gelbe Karte für eine offene Sohle gegen Depay. Erledigte seine Defensivaufgaben gut, wenngleich er die Flanke von Gakpo, die zum 2:2 führte, mit energischerem Verhalten hätte verhindern können. War unauffälliger als Prass auf der Gegenseite.

Philipp Lienhart (bis 62.): Leitete mit einem langen Ball durchs Zentrum in den Zwischenraum auf Arnautovic das 1:0 sein. Beim Gegentor zum 1:1 ließ Lienhart sich durch einen Haken von Gakpo verladen. In anderen Situationen solide. Wurde in der zweiten Hälfte von Querfeld ersetzt.

Maximilian Wöber: Kehrte nach dem Eigentor gegen Frankreich im ersten Gruppenspiel wieder ins Team zurück. Harmonierte vor allem mit Prass auf der linken Seite sehr gut, setzte ihn zu Beginn mit Steilpässen in Szene. In der 23. Minute entstand bei der Großchance von Malen ein großes Loch in der Innenverteidigung, weil Wöber sich zu weit aus der Gefahrenzone locken ließ. Verlor den Luftzweikampf gegen Weghorst vor dem 2:2 – dennoch ein gutes Comeback.

Alexander Prass hatte Donyell Malen, nun ja, weitgehend im Griff. AFP/CHRISTOPHE SIMON

Alexander Prass: Der amtierende österreichische Meister bekam den Vorzug gegenüber Mwene auf der linken Seite. Die Partie wurde zur auffälligsten in seiner Nationalteamkarriere. War eine starke Option auf der Außenbahn, sein Stanglpass in der sechsten Minute wurde von Malen ins niederländische Tor gelenkt. Es entwickelte sich ein sehenswertes Duell mit Malen, wo jeweils der Spieler, der den Ball hatte, im Vorteil war. Sein Pass auf Grillitsch vor dem 2:1 war pipifein, fast so cool wie die Kopfball-Rückgabe auf Pentz in der Nachspielzeit.

Nicolas Seiwald: Der österreichische Sergio Busquets spielte in der ersten Hälfte den einen oder anderen Fehlpass, in der Plus/Minus-Statistik bilanzierte er trotzdem klar positiv. Schaffte viele Balleroberungen, wurde in der Schlussphase in der Defensive mehr zum Abräumer. Wird auch im Achtelfinale gesetzt sein wie Novak Djokovic bei einem Grand-Slam-Turnier.

Florian Grillitsch (bis 64.): Startete auch im dritten Spiel, was nach den ersten zwei Auftritten nicht sonnenklar war. So, wie er die Situationen bei Gegendruck im Mittelfeld löste, könnte man meinen, er hätte selbst mit dem STANDARD-Sudoku (extrem schwierig) null Probleme. Doch dann kam die 47. Minute: Ballverlust gegen Geertruida, der zum 1:1 führte. Machte alles wieder gut mit einem traumhaften Assist auf Schmid; im Fallen, von der Grundlinie und mit seinem schwächeren linken Fuß.

Marcel Sabitzer: Die Niederlande werden sich neben Hirscher einen zweiten Marcel merken müssen. Entschied die Partie mit seinem genialen Schuss aus spitzem Winkel unter das Tornetzdach. Wartete lange mit seinem Schuss, verwandelte aber eiskalt. Das deutete er auch beim Torjubel an, als er mit den Händen seine Oberarme streichelte. Von der Uefa als "Man of the Match" ausgezeichnet, und wer wäre die STANDARD-Sportredaktion, hier zu widersprechen.

Romano Schmid (bis 92.): Rangnick brachte erstmals den Wusler aus Graz von Beginn an. Trat Standardsituationen, war lange der unauffälligste Punkt im Mittelfeld, im Lauf der Partie sammelte er mehr und mehr Balleroberungen. Ausgerechnet als kleinster Teamspieler erzielte er mit seinen 1,68 Metern Körpergröße per Flugkopfball das 2:1. Gutes Timing für den ersten Teamtreffer des Bremen-Legionärs.

Kopfballungeheuer. AFP/CHRISTOPHE SIMON

Patrick Wimmer (bis 62.): Binnen neun Jahren vom SC Sitzenberg-Reidling in die EM-Startelf. Der Wolfsburg-Spieler versperrte Oranje-Goalie Verbruggen beim Eigentor zum 1:0 die Sicht. War in seinen Aktionen etwas glücklos. So auch in der 33. Minute, als er Geertruida heftig auf den Fuß trat und verdient die Gelbe Karte sah. Es war seine zweite, für das Achtelfinale am Dienstag ist er gesperrt.

Marko Arnautovic (bis 78.): Hat den Gegnern auf Niederländisch gesagt, dass Ralf Rangnick jetzt sein Nachbar wird, aber vielleicht haben wir uns auch verhört. Der Kapitän spielte in der sechsten Minute den Ball auf Prass und bot sich im Strafraum für den Doppelpass an, der Stangler führte zum Eigentor. Verschätzte sich in der 38. Minute bei einer Kerze, die im Fünfer landete: Er traf den Ball kaum und damit auch nicht ins Tor.

Leopold Querfeld (ab 64.): Bei seinem ersten EM-Einsatz zog der 20-Jährige gegen Depay vor dem 2:2 den Kürzeren, was mehr an der genialen Technik des Niederländers lag. Kam auch gegen Weghorst bei dessen Kopfball in der 86. Minute zu spät, der Abschluss ging aber drüber. Sah Gelb in der 94. Minute, weil er sich nicht neben dem Spielfeld behandeln lassen wollte.

Konrad Laimer (ab 62.): Half im Finish hinten aus, spielte vorne per Ferserl Baumgartner frei, der aus einer Abseitsstellung traf.

Christoph Baumgartner (ab 62.): Er muss einen Röntgenblick haben, denn er erkannte eine Lücke in der gegnerischen Abwehr, die es nicht gab: leistete den genialen Assist zu Sabitzers Siegestreffer.

Christoph Baumgartner schaute durch die Verteidiger durch und erkannte Marcel Sabitzers Laufweg. APA/GEORG HOCHMUTH

Michael Gregoritsch (ab 78.): Verlängerte Bälle gut und ließ sie geschickt prallen. Vor dem 3:2 lenkte er etwa Virgil van Dijk ab, womit er Platz für den Laufweg von Sabitzer kreierte.

Andreas Weimann (ab 92.): So kurz eingesetzt wie Antoine Griezmanns Kopfverband nach der Platzwunde im ersten Gruppenspiel. (Lukas Zahrer, 25.6.2024)