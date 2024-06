Die Sommerferien kommen. Jetzt aber wirklich, nachdem die vergangenen zwei Schulwochen eh auch schon irgendwie Ferien waren. Mit Konferenzen sonder Zahl, sprich früher Schulschluss. Schön für die Kinder, gewöhnungsbedürftig für die Eltern, die den hoffnungsvollen Nachwuchs dann daheim haben.

Badesachen einpacken, Badesachen auspacken, Badesachen nachtragen ... APA/dpa/Thomas Warnack

Ab nächster Woche aber wirklich: Sommercamp, Sportcamp und wieder Sommercamp, man gönnt sich ja sonst nix. Das ist für alle herrlich, auch für die Eltern!

Keine Jausenbrote schmieren, keine Hausübung kontrollieren, keine Vokabel abfragen, nicht das Mathebuch suchen, nicht die Schultasche nach Verschimmeltem durchwühlen, nicht beim Physikprojekt helfen, nicht das Deutschreferat leserlich umschreiben, nicht zum Lernen drängen, nicht aufs Lernen bestehen, nicht "Entweder-du-lernst-jetzt-oder-du-kriegst-das-iPad-bis-zum-Wochenende-nicht"-Sagen.

Stattdessen täglich die Küche nach selbstgemachtem Kinderfrühstück putzen, Großhandelsmengen für die Kinder und ihre sieben besten Freunde einkaufen, die oft abwechselnd, manchmal auch gleichzeitig bei uns schlafen, Badesachen einpacken, Badesachen auspacken, dazwischen arbeiten.

Was nicht sein wird: die Füße hochlegen, Sommernachmittage genießen, in den Tag hinein träumen, in Ruhe lesen. Aber am Ende dieses Sommers trotzdem seufzen und sagen: Schade, dass schon wieder die Schule anfängt. (Petra Stuiber, 25.6.2024)