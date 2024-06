Mbappé ist wieder da. AFP/OZAN KOSE

Dortmund - Glanz sieht anders aus, aber das war angesichts der Temperaturen und der Konstellation in der Gruppe D der Fußball-EM nicht zu erwarten. Dass es eine Überraschung geben würde und die ausgeschiedenen Polen mit einem 1:1-Remis (Pausenstand 0:0) gegen Frankreich in Dortmund einen Achtungserfolg erzielen würden, war aber nicht vorherzusehen. Frankreich verspielte so den Gruppensieg gegenüber Österreich. Immerhin Superstar Kylian Mbappé beendete seine Torflaute bei einer EURO.

"Les Bleus" waren schon vor dem Spiel de facto qualifiziert, die Polen als Vierter fix ausgeschieden. Frankreichs Teamchef Didier Deschamps hielt wenig vom Rotieren. Superstar Mbappé spielte von Beginn an mit Maske nach dem Zusammenstoß mit der Schulter von Österreichs Innenverteidiger Kevin Danso, einzig Antoine Griezmann blieb diesmal gegenüber dem Spiel gegen die Niederlande auf der Bank. Für ihn spielte Bradley Barcola. Mehr Rotation gab es bei den Polen. Der zu EM-Beginn angeschlagene Superstar Robert Lewandowski stand erstmals in der Startformation. Im Tor blieb Wojciech Szczesny auf der Bank, für ihn begann Lukasz Skorupski.

Mbappé trifft

Das Spiel machten die Franzosen und kamen in der 11. Minute durch Theo Hernandez aus spitzem Winkel zur ersten Gelegenheit. In der 19. scheiterte Ousmane Dembele allein vor Skorupski nach Zuspiel von N'Golo Kante. Die Polen setzten auf Konter, mussten mangels französischen Pressings aber auch teilweise das Spiel machen. Lewandowski hatte die polnische Führung auf dem Kopf, der Ball ging aber knapp vorbei (34.). In der 42. versuchte Mbappé erneut seine Torsperre bei Europameisterschaften aus spitzem Winkel zu beenden, scheiterte aber. Kurz darauf pfiff der italienische Schiedsrichter Marco Guida die erste Halbzeit eines Spiels, das unter der Konstellation ebenso wie unter der Hitze litt, ab.

Lewandowski ist wieder weg. REUTERS/Kai Pfaffenbach

Frankreich kam mit mehr Elan aus der Kabine und drängte auf den Führungstreffer. In der 49. Minute gab es eine Doppelchance durch Dembele und Mbappé, bei der letztlich Skorupski rettete, gefolgt von einem Schuss Mbappés, der am langen Eck vorbeistrich. In der 56. Minute war es so weit: Nachdem ein polnischer Verteidiger Dembele im Strafraum gelegt hatte, trat Mbappé an, schickte Skorupski ins falsche Eck und beendete per Elfmeter seine EM-Torsperre. Zugleich war es der zweite Treffer der Franzosen bei der EM und der erste, den sie selbst erzielten. Das 1:0 gegen Österreich war durch ein Eigentor von Maximilian Wöber gefallen.

Lewandowsksi im zweiten Versuch

Ein Dreifachwechsel von Deschamps änderte wenig am Spielcharakter. Frankreich drängte auf den zweiten Treffer. Polens Goalgetter Lewandowski hatte in der 72. Minute per Weitschuss die Chance auf den Ausgleich, der Ball strich knapp am Tor von Mike Maignan vorbei. In der 76. Minute der Schock: Dayot Upamecano traf im Strafraum den kurz zuvor eingewechselten Karol Swiderski. Lewandowski trat an, den ersten Versuch hielt Maignan. Guida ließ allerdings wiederholen, weil sich der französische Goalie zu früh von der Linie wegbewegt hatte. Die Wiederholung setzte der polnische Kapitän sicher ins linke Eck. (APA, 25.6.2024)

Fußball-EM, Gruppe D, 3. Runde:

Frankreich - Polen 1:1 (0:0)

Dortmund, SR Guida/ITA

Tore:

1:0 (56.) Mbappe (Elfmeter)

1:1 (79.) Lewandowski (Elfmeter)

Frankreich: Maignan - Kounde, Upamecano, Saliba, T. Hernandez - Kante (61. Griezmann), Tchouameni (81. Fofana), Rabiot (61. Camavinga) - Dembele (86. Kolo Muani), Mbappe, Barcola (61. Giroud)

Polen: Skorupski - Bednarek, Dawidowicz, Kiwior - Frankowski, Moder, S. Szymanski (68. Swiderski), Zalewski (68. Skoras) - Zielinski - Urbanski, Lewandowski

Gelbe Karten: Rabiot bzw. Zalewski, Probierz (Teamchef), Dawidowicz, Swiderski

Anmerkung: Lewandowski traf beim Elfmeter erst im zweiten Versuch. Schiedsrichter Guida ließ den Penalty wiederholen, weil Maignan den Elfer hielt, sich dabei aber zu früh von der Linie wegbewegt hatte.