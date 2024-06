"Die Migration ist in der SPÖ nicht erst seit Parteichef Andreas Babler eine Gretchenfrage", sagte Report-Moderatorin Susanne Schnabl Dienstagabend gleich zu Beginn der Sendung im ORF. Im Interview mit SPÖ-Klubobmann Philip Kucher ging es dann aber nicht um Migration insgesamt, sondern ausschließlich um Asyl und Flüchtlinge. Wie fast immer, wenn das Aufregerthema Ausländer auf dem Tapet ist.

Als Erstes wurde das Kaiser-Doskozil-Papier erläutert. Wären die SPÖ-Vorschläge zu "Flucht – Asyl – Migration – Integration" von vor sechs Jahren umgesetzt worden, hätte es 2023 in Österreich lediglich 15.000 statt der tatsächlichen 60.000 Asylanträge gegeben, verkündete Kucher. Nur, leider: Genau das geschah eben nicht. Die SPÖ fordert als Voraussetzung eine gerechtere Verteilung der Flüchtlinge in der EU, doch das ist nach wie vor Zukunftsmusik.

SPÖ-Klubchef Philip Kucher hat im "Report" bei Susanne Schnabl alle Hände voll zu tun, die Asyl- und Migrationspolitik der Sozialdemokraten zu erklären. Auch die Mimik arbeitet eifrig mit. ORF On Report Screenshot

Obergrenze?

Aber immerhin, nun gibt es eine Zahl. 15.000 Asylanträge pro Jahr, ist das so etwas wie eine Obergrenze?, fragte Schnabl, wohlwissend, dass in der SPÖ bis dato nur der Zwischenrufer aus dem Burgenland eine solche Grenze gefordert hat. "15.000 wären deutlich leichter zu integrieren", wich Kucher aus und kam stattdessen rasch auf Viktor Orbán zu sprechen.

Dem ungarischen Ministerpräsidenten nämlich müsse man in Asylfragen "mit einer klaren Sprache" kommen, sagte Kucher. Mit einer Klage vor dem Europäischen Gerichtshof, nicht mit Besuchen von FPÖ-Chef Herbert Kickl und Bundeskanzler Karl Nehammer "mit Herzerln in den Augen".

Tatsächlich wurden in dem Nachbarland vergangenes Jahr nur sage und schreibe 45 Asylanträge bearbeitet, was im Vergleich mit den hiesigen Zahlen lachhaft erscheint. Doch schon bisherige EuGH-Verurteilungen änderten an der Budapester Asylrechtssabotage nichts.

Ab nach Kabul?

Auch sonst sah sich Kucher in dem Gespräch bemüßigt, so manches zu relativieren. Stichwort Afghanistan-Abschiebungen, die nach dem Messerattentat in Mannheim der deutsche Kanzler Olaf Scholz – und in der Folge auch Andreas Babler – in die Diskussion warf: Scholz habe lediglich von einer neuerlichen Überprüfung der Sicherheitslage unter dem Talibanregime als möglicher Voraussetzung von derlei Rückführungen gesprochen, meinte der rote Klubchef.

Und Abschiebungen in sogenannte sichere Drittstaaten, etwa nach Usbekistan?, fragte Schnabl nach. "In Zusammenarbeit mit unseren Nachbarstaaten würden wir dem nähertreten", antwortete Kucher. Ja, die Handlungsoptionen für einen rechtsstaatlich soliden Ausweg aus den derzeitigen Asyl-Sackgassen sind derzeit recht begrenzt. Aber begrüßenswerter als Hetze und Stimmungsmache sind sie allemal. (Irene Brickner, 26.6.2024)