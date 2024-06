Das Flugzeug ist laut Wikileaks am Mittwoch früh (Ortszeit) auf der Marianen-Insel Saipan gelandet. REUTERS/Issei Kato

London/Saipan (Nördliche Marianen) – Nach seiner Freilassung aus britischer Haft ist der Gründer der Enthüllungsplattform Wikileaks, Julian Assange, in einem US-Außengebiet im Westpazifik eingetroffen. Das Flugzeug mit Assange an Bord sei am Mittwoch früh (Ortszeit) auf der Marianen-Insel Saipan gelandet, teilte Wikileaks auf der Plattform X mit. Assange soll dort vor Gericht erscheinen, um eine Vereinbarung mit der US-Justiz zu besiegeln, durch die er auf freien Fuß kommen soll.

Der Deal war in der Nacht auf Dienstag durch die Veröffentlichung von US-Gerichtsdokumenten bekanntgeworden. Demnach soll sich Assange vor Gericht der Verschwörung zur unrechtmäßigen Beschaffung und Verbreitung von geheimen Unterlagen schuldig bekennen und zu etwas mehr als fünf Jahren Haft verurteilt werden. Das entspricht der Zeitspanne, die der Australier in London bereits in einem Hochsicherheitsgefängnis verbüßt hat. Das heißt, ihm soll weitere Haft in den USA erspart bleiben. Im Anschluss soll der 52-Jährige voraussichtlich in seine australische Heimat weiterreisen.

Nach Einigung mit US-Justiz: Julian Assange ist frei

Die USA werfen Assange vor, mit der Whistleblowerin Chelsea Manning geheimes Material von Militäreinsätzen im Irak und in Afghanistan gestohlen, veröffentlicht und damit das Leben von US-Informanten in Gefahr gebracht zu haben. Assange war bereits am Montag unbemerkt von der Öffentlichkeit aus der Haft in London freigekommen und mit einem gecharterten Flugzeug aus Großbritannien ausgereist. Nach einem Zwischenstopp in der thailändischen Hauptstadt Bangkok flog er weiter nach Saipan. (APA, 25.6.2024)