Berlin - "Gruppensieger, Gruppensieger", war bis spät in die Nacht in den Straßen Berlins zu hören. Österreichs Fußball-Nationalspieler befanden sich da längst bei einer Feier im Teamhotel, zu der auch ihre Familien und enge Freunde eingeladen waren. Die ÖFB-Kicker waren sich bewusst, was sie mit dem 3:2-Coup am Dienstag gegen die Niederlande geschafft hatten. Ins Achtelfinale gehen sie nun in der Favoritenrolle. "Jetzt beginnt eigentlich erst das Turnier", meinte Marko Arnautovic.

Niemand habe der ÖFB-Auswahl im der schweren Gruppe den Poolsieg zugetraut. "Ich schätze mein Team immer auf Topniveau ein", betonte Arnautovic. Schon gegen Frankreich habe man ein gutes Spiel gezeigt (0:1), gegen Polen dann den unbedingt notwendigen Sieg eingefahren (3:1). Nur wegen des Gruppensieges sei Österreich im Achtelfinale gegen die Türkei, Tschechien oder Georgien aber noch lange nicht Favorit. "Die Nationen, die weiterkommen, sind Topnationen", behauptete Arnautovic. "In der 'Knock-out Stage' kann alles passieren. Da musst du gewinnen."

Tatsächlich würde Österreichs Reise, die nun so richtig Fahrt aufgenommen hat, mit einer Niederlage nächsten Dienstag in Leipzig jäh enden. Arnautovic wollte daher in weiser Voraussicht auch bei den Feierlichkeiten nicht über die Stränge schlagen. "Ich bin schon 35", erinnerte der Inter-Mailand-Stürmer. "Ich muss langsam machen und schauen, dass ich regeneriere, damit ich dieselbe Qualität beim nächsten Spiel bringen kann."

Unmittelbar nach einer Sternstunde war Teamchef Ralf Rangnick um eine sachliche Einordnung des Geschehenen bemüht. Seine Truppe hatte die gemäß Weltrangliste schwierigste EM-Gruppe auf Rang eins abgeschlossen, da war die Frage unvermeidlich, ob man reif für den Titel sei. "Ich halte es nicht für sehr wahrscheinlich, dass wir Europameister werden" antwortete Rangnick am Dienstag im Berliner Olympiastadion.

Der ÖFB-Auswahl war schon vor Turnierbeginn von internationalen Medien der Status eines Geheimfavoriten zugesprochen worden. Rangnick lässt das nach wie vor kalt. "Das hat überhaupt keine Auswirkungen auf unsere Spiele", betonte der Deutsche. Auf Titelspekulationen wolle man sich nicht einlassen, man denke von Spiel zu Spiel. "Die Jungs sind ehrgeizig und wollen so weit wie möglich kommen."

Ein weites Vordringen erscheint nicht nur aufgrund des Auftritts gegen "Oranje" als durchaus möglich. Durch den Gruppensieg - den ersten bei einer Endrunde seit der WM 1978 - vermied Österreich jene Rasterhälfte, in der sich die Titelfavoriten Spanien, Deutschland, Portugal und Frankreich befinden. Auf diese vier Teams könnte man erst im Finale treffen. Zunächst geht es aber einmal am Dienstag in Leipzig gegen den Zweiten aus Pool F, also entweder die Türkei, Tschechien oder Georgien. "Egal, was jetzt kommt, alle sind gute Gegner. Wir müssen sowieso immer auf dem obersten Level performen", sagte Rangnick.

Mit einem Auftritt wie gegen die Niederländer wäre der erstmalige EM-Viertelfinal-Einzug des Männer-Teams in der ÖFB-Geschichte machbar. "Wir sind brutal gut ins Spiel gekommen und hatten in den ersten 20 Minuten gefühlt 80 Prozent Ballbesitz", meinte Rangnick. Das Gegentor zum 1:1 bald nach Wiederanpfiff sei "nicht besonders glücklich" gewesen. Ein Fehler von Florian Grillitsch hatte den Treffer eingeleitet. "Das war ein untypischer Ballverlust von ihm", erklärte Rangnick.

Wenige Minuten später bereitete Grillitsch das 2:1 durch Romano Schmid vor. "Es freut mich für ihn, dass er nach diesem Fehler das Zutrauen hatte, sich so einzuschalten und so einen Chipball zu spielen", meinte der Coach. Generell sei er "beeindruckt", wie seine Truppe auf den zweimaligen Ausgleich reagiert habe. Rangnick hatte mit seiner Aufstellung überrascht, ließ er doch unter anderem Christoph Baumgartner und Konrad Laimer zunächst auf der Bank.

Ein Grund dafür war das 1:1 am Vortag zwischen Kroatien und Italien - dadurch war klar, dass man sogar mit einer 0:4-Niederlage gegen "Oranje" weiter gewesen wäre. "Wenn nicht in der letzten Minute das Tor der Italiener gefallen wäre, wären wir wahrscheinlich mit einer anderen Mannschaft gestartet", erzählte Rangnick. So entschied sich der Nationaltrainer zu insgesamt vier Umstellungen im Vergleich zum 3:1 gegen Polen, was sich als Glücksgriff herausstellen sollte. "Wir haben eine ziemlich unerwartete Aufstellung gewählt. Im Nachhinein haben sich diese Gedanken gelohnt. Wir konnten mit dieser Formation von Anfang an 'all in' gehen."

Sechs Tage hat das ÖFB-Team Zeit, sich zu erholen. Philipp Lienhart braucht laut eigenen Angaben nach langer Verletzungspause jeden einzelnen davon. Der Freiburg-Legionär wird im Achtelfinale erneut im Abwehrzentrum gefordert sein, zumal es bei Gernot Trauner nach seiner Oberschenkelverletzung ein Wettlauf gegen die Zeit werden wird. "Wir haben jetzt diese schwere Gruppe überstanden. Natürlich wollen wir nochmal weiterkommen, aber kein EM-Spiel ist leicht", betonte Lienhart.

Teamchef Ralf Rangnick setzte wegen drohender Gelbsperren ("Für mich war klar: Wenn wir gewinnen wollen, dürfen wir von Anfang an keine Rücksicht auf Gelbe Karten nehmen") auf mehrere Reservisten - und das mit Erfolg. "Das zeigt, wie viel Qualität wir im Kader haben", meinte Lienhart. "Es ist schön, wenn der Trainer so vielen Spielern das Vertrauen gibt. Das schweißt zusammen."

Ähnlich sah das der eingewechselte Leopold Querfeld. "Man merkt, dass nicht nur eine Breite im Kader ist, sondern dass auch jeder bereit ist - bereit, auch einmal zurückzustecken, wenn er nicht spielt", sagte der frühere Rapidler, der mit 20 Jahren und 188 Tagen als jüngster ÖFB-Spieler der Geschichte ein EM-Spiel bestritt. Davon trug er eine tiefe Wunde am Oberschenkel vom Stollen eines Gegenspielers, die in der Kabine genäht werden musste.

Weniger gezeichnet war Romano Schmid, der seinen drei Wochen alten Sohn Emilio nach der zwischenzeitlichen 2:1-Führung mit einem Daumenlutscher-Jubel grüßte. Er vermisse seine Familie "extrem", schilderte der 24-Jährige. "Meine Frau würde vielleicht auch ein bisschen Unterstützung brauchen von mir, deswegen ist man ein bisschen traurig als Papa, wenn man seinen Sohn nicht richtig kennenlernen kann in der Anfangsphase. Aber das werde ich nachholen."

Die EM-Reise soll noch nicht so schnell zu Ende gehen. "Es fängt erst richtig an. Das sind die coolsten Spiele, cooler geht es nicht im Fußball", sagte Schmid über die K.o.-Phase. Auf die Favoritenrolle gibt er nicht viel. "Wir gehen jedes Spiel gleich an - mit hoher Intensität. Wenn wir so spielen wie die letzten Spiele, wird es für jeden Gegner schwer."

Wenn der 1,68 m große Schmid dann auch noch mit Kopftoren zaubert, umso mehr. Sein früherer Werder-Bremen-Kollege Niklas Füllkrug habe ihm bereits gratuliert. "Jeden Tag habe ich von ihm Kopfbälle gesehen, von denen ich nicht verstanden habe, wie die ins Tor gehen können", sagte Schmid über den deutschen Nationalstürmer. "Da habe ich mir ein bisschen was abgeschaut."

Schmid stand erstmals in der EM-Startformation. Auch im Achtelfinale ist er nach der Gelbsperre für Patrick Wimmer eine Option. "Ich hab meine Chance genutzt und gezeigt, dass man mit mir rechnen kann", meinte der Mittelfeldmann. "Wenn man mich braucht, bin ich da."

Das gilt auch für Maximilian Wöber, der nach seinem Eigentor gegen Frankreich laut eigenen Angaben "im Turnier angekommen" ist. "Wir haben uns bis jetzt von Partie zu Partie gesteigert. Wenn wir das wieder machen, können wir jeden schlagen", meinte der Mönchengladbach-Legionär. Die Mannschaft feierte noch eine halbe Stunde nach Spielende vor der Fankurve, im Bus ging die Party zu den Klängen von "Sweet Caroline" munter weiter. Die Szenen würden für sich sprechen. Wöber: "Das war ein unglaublicher Moment für alle Österreicherinnen und Österreicher." (APA; 26.6.2024)