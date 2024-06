Seit Jahren ist der zeitliche Ablauf in etwa derselbe: In der zweiten Septemberwoche stellt Apple sein neues iPhone vor, ein paar Wochen später folgt dann die neue Pixel-Generation. Nun dreht Google diese Reihung aber um, und das heißt vor allem: Das Pixel 9 kommt deutlich früher als erwartet.

Alles neu im August

Google lädt für den 13. August zu einem "Made by Google"-Event. Wie es in der offiziellen Ankündigung heißt, soll es dort um die Pixel-Reihe, Android-Software und das "Beste von Google-KI" gehen. Parallel dazu wurde ein Teaser-Video veröffentlicht, in dem das überarbeitete Design der Pixel-9-Reihe dezent angedeutet wird. Wer genau schaut, wird dabei die nun flachen Seiten sowie das rundere, nicht mehr an den Rand reichende Kameramodul erkennen.

Der Teaser liefert nur ein sehr vages Bild zum Pixel 9. Google

Viel Fantasie, um zu wissen, wie das dann als fertiges Gerät aussehen wird, benötigt es aber ohnehin nicht mehr. Bereits in den vergangenen Wochen und Monaten waren Dritte an CAD-Dateien mit den Abmessungen der Pixel-9-Serie gekommen und haben daraus detaillierte Renderings erstellt.

KI im Fokus

Der Teaser lässt auch keinen Zweifel daran, dass Google das Pixel 9 als KI-Smartphone positionieren wird – und wohl auf Basis der neuen Hardware einige zusätzliche Features präsentieren wird. Der Titel des Videos lautet jedenfalls "AI … meet IX at Made by Google", wobei "IX" natürlich eine Referenz auf die neunte Generation der Pixel-Hardware ist.

Allerdings wirft das Video auch eine neue Frage auf, sind darin doch nur die Umrisse von zwei Modellen zu sehen. Bisher war davon ausgegangen worden, dass es heuer drei Varianten geben wird. Neu wäre dabei vor allem ein kleineres Pro-Modell, das erstmals auch bei der Hardware kaum Abstriche gegenüber dem größeren haben soll. Parallel dazu gibt es aber auch Belege dafür, dass Google an einem direkten Nachfolger für das Pixel 8 mit den gewohnten Beschränkungen wie der fehlenden Telekamera gearbeitet hat.

Zweifel

Abzuwarten bleibt auch, wie es mit der Leistungsfähigkeit des Pixel 9 und hier vor allem Googles eigenem Tensor-G4-Chip aussehen wird. Aktuelle Leaks legen nahe, dass dieser gerade bei der CPU-Leistung nur marginal flotter sein dürfte als sein Vorgänger. Gleichzeitig ist unklar, wie viel stärker die KI-Einheit (TPU) sein wird, auf die Google seit Jahren einen besonderen Fokus legt. Wirklich große Fortschritte bei den Tensor-Chips sind ohnehin erst für das Pixel 10 zu erwarten, wo Google erstmals auch die Entwicklung der CPU komplett in die eigene Hand nimmt, bisher übernimmt man für diese Komponente Vorlagen von Samsung. Zur Erinnerung: Die CPU ist nur ein Teil eines modernen Smartphone-Chips, andere Bestandteile entwickelt Google schon seit Jahren selbst.

So soll das Pixel 9 Pro ganz ohne Schattenspiele aussehen, die Farbe ist natürlich von Onleaks nur geschätzt. Onleaks

Dass KI auch bei der Hardware ganz im Fokus stehen soll, zeigt sich auch daran, dass die neuen Pro-Modelle mit 16 GB RAM ausgestattet sind, womit mehr Platz für aufwendige generative KI direkt am Gerät geschaffen werden soll. Sollte das schwächste der drei kolportierten Pixel-9-Modelle gestrichen worden sein, könnte übrigens genau das der Grund sein. Dieses sollte nämlich nur 8 GB RAM haben, was für generative KI schon eher eng ist, wenn parallel dazu auch das restliche Geschehen noch gut laufen soll.

Pixel Fold 2 und Pixel Watch 3 (XL)

Doch das Pixel 9 dürfte nicht das einzige neue Smartphone von Google bleiben. So stehen die Chancen gut, dass es ein neues Foldable des Unternehmens zu sehen gibt. Ob das dann Pixel Fold 2 oder Pixel 9 Fold heißen wird, muss sich erst zeigen. Aktuelle Informationen sprechen dabei von einem leicht veränderten, etwas schlankeren Formfaktor im Vergleich zum Vorgänger und natürlich einem deutlichen Upgrade bei den Hardwareinnereien.

Auch das Aussehen des Pixel Fold 2 ist bereits vorab durchgesickert, hier wieder ein Rendering von Onleaks. Onleaks

Nicht erwähnt, aber trotzdem eine Art Fixstarter für das Event: Google dürfte mit der Pixel Watch 3 eine neue Generation seiner Smartwatch zeigen. Das grundlegende Design soll dabei beibehalten bleiben, das aber mit einer nicht ganz unwichtigen Neuerung. Erstmals ist auch eine XL-Version in Planung, die gewohnte Ausführung mit 41 Millimeter Größe soll also durch eine mit 45 Millimeter ergänzt werden.

Android 15 Launch

Nicht minder interessant ist die Erwähnung von Android in der offiziellen Einladung. Lässt sich dies doch durchaus so verstehen, dass Google erstmals den Launch neuer Software- und Hardwaregenerationen zusammenlegt. Es ist jedenfalls fix davon auszugehen, dass das Pixel 9 bereits mit Android 15 ausgeliefert wird, auch der aktuelle Zeitplan für das derzeit im Betatest befindliche Android 15 passt dazu.

Pixel Watch 3 und Pixel Watch 3 XL in einem Rendering von Onleaks. Onleaks

Wem das noch nicht reicht: Es gab in den vergangenen Monaten Belege für einige andere neue Google-Hardware, bei der allerdings unklar ist, ob sie auch auf dem Event vorgezeigt wird. Dazu gehören etwa die Pixel Buds Pro 2 oder auch eine neue Chromecast-Generation sowie die nächste WLAN-Router-Generation von Google. Gerade Letztere könnte sich eher für ein getrenntes Smart-Home-Event von Google anbieten – das Unternehmen wird schließlich auch diese Devices früher oder später einmal rund um Gemini statt dem Google Assistant aktualisieren wollen.

Bleibt noch die Frage, warum Google das Event um fast zwei Monate im Jahr vorzieht. Eine offizielle Stellungnahme dazu gibt es natürlich nicht, allerdings lässt sich darüber trefflich spekulieren. So war der bisherige Termin bereits recht knapp und eng am wichtigen Weihnachtsgeschäft und vor allem der gewohnten Rabattschlacht im November. Mit einem früheren Launch-Termin verschafft sich Google aber auch etwas mehr Luft für die Produktion und weltweite Auslieferung der Geräte. (Andreas Proschofsky, 26.6.2024)