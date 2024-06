Was ist Ihr Lieblingswort aus einer anderen Sprache, oder auch aus dem Deutschen, dass sich nicht in anderen Sprachen übersetzten lässt. Zum Beispiel "Kalsarikännit" (finnisches Wort, dass beschreibt, wenn man sich daheim in Unterhosen betrinkt) oder "Schadenfreude" (brauche ich hoffentlich nicht zu erklären).

