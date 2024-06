Warum hat gefühlt jedes Kaff seinen eigenen Burschen/Herren-Fußballverein, aber keine Mannschaft für Frauen beziehungsweise bei den Kindern gemischte Teams? Nicht einmal die "Großen" (Profis) haben alle eine Damenmannschaft? Warum werden die Damenmannschaften soo sehr vernachlässigt im Vergleich zu den Herrenmannschaften? (Heuer bei der Herren-EM gibt es ein riesen Tam-Tam und nächstes Jahr bei der Damen-EM, die btw in der Schweiz ist, wird wahrscheinlich nicht viel berichtet werden).

Warum ist Fußball so ein großes Ding und andere Mannschaftssportarten, die es durchaus verdient hätten, zum Beispiel Volleyball, Handball, Eishockey, und viele mehr, sind in der Berichterstattung fast nicht existent?

