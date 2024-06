Marlene Engelhorns "Guter Rat" unterstützt Reporter ohne Grenzen. REUTERS/Lisa Leutner

Mitte Juni hat der von Millionenerbin Marlene Engelhorn eingesetzte "Gute Rat" bekanntgegeben, welche Projekte aus den Bereichen Klima- und Naturschutz, Gesundheit und Soziales, Wohnen und Bildung sowie Demokratie und Information im Zuge der Rückverteilung finanziell unterstützt werden. Zu den Ausgewählten zählt auch Reporter ohne Grenzen Österreich. Der Verein erhält über den Zeitraum von drei Jahren insgesamt 210.400 Euro.

Die Pressefreiheitorganisation bedankt sich per Aussendung: Die Entscheidung sei "eine große Anerkennung der langjährigen Bemühungen, in Österreich sowie auch international für Informations- und Pressefreiheit einzutreten und eine öffentlich wirksame Anlaufstelle zu sein. Die großen Herausforderungen in der Medienentwicklung erfordern eine starke Stimme für den kritischen Journalismus, der vor der Kulisse politischer Radikalisierung und einer anwachsenden Demokratiefeindlichkeit zunehmend in Bedrängnis gerät." Die Unterstützung durch den "Guten Rat" komme "gerade recht", erklären ROG-Präsidium und -Vorstand "unter dem beunruhigenden Eindruck der öffentlichen Debatten im Wahljahr 2024". (red, 26.6.2024)

