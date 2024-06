Dem Bericht zufolge nehmen weltweit 292 Millionen Menschen Drogen. AP/Misper Apawu

Wien – Weil die Opiumproduktion in Afghanistan eingebrochen ist, blicken Uno-Drogenfachleute besorgt auf neue, gefährliche Alternativprodukte. Das Uno-Büro für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC) in Wien warnte am Mittwoch besonders vor dem synthetischen Heroin-Ersatz Nitazen, der bereits in mehreren europäischen Ländern zu Todesfällen geführt hat.

Anbau von Schlafmohn verboten

Der Anbau von Schlafmohn, aus dem der Heroin-Rohstoff Opium gewonnen wird, wurde 2022 in Afghanistan von den Taliban verboten. Voriges Jahr brach deshalb die weltweite Opiumproduktion um 74 Prozent auf knapp unter 2000 Tonnen ein, wie es im Weltdrogenbericht des UNODC heißt. Bisher sei zwar noch kein Angebotsengpass am Markt erkennbar, sagt UNODC-Experte Thomas Pietschmann, aber: "Der Engpass wird kommen. Und dann könnte es ein Problem geben."

Falls Heroin-Konsumenten im Fall einer Knappheit nicht verstärkt mit medizinischen Alternativpräparaten versorgt werden, könnten sie zu illegalen synthetischen Ersatzdrogen wie Nitazen oder Fentanyl greifen, hieß es in dem Bericht. Diese Substanzen haben eine stärkere Wirkung als Heroin und bergen deshalb ein höheres Risiko für tödliche Überdosierung.

Knapp 300 Millionen Drogenkonsumenten

Laut dem Bericht nehmen weltweit 292 Millionen Menschen Drogen, das sind 20 Prozent mehr als noch vor zehn Jahren. Den allergrößten Anteil – 228 Millionen – machen Cannabis-Konsumenten aus.

Die UNODC-Fachleute äußerten sich auch besorgt über den starken Anstieg der Produktion und des Konsums von Kokain. Das führe nicht nur zu Gewalt in Südamerika und der Karibik, sondern auch zu Gesundheitsproblemen in Europa. (APA, 26.6.2024)