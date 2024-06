Musiker Reinhard Fendrich tourt 2025. Johannes Ehn

Wien - Rainhard Fendrich hat 2025 doppelten Grund zum Feiern: Am 27. Februar wird der Sänger und Songschreiber 70 Jahre alt und sein 45-jähriges Bühnenjubiläum steht an. Zwei Geschenke macht sich der Wiener selbst mit dem kommenden Studio-Album "Wimpernschlag" und einem großen Live-Comeback. Die Fans dürfen sich also auf neue Musik und eine Konzertreise durch mehr als vier Jahrzehnte künstlerischen Schaffens freuen.

Ab April 2025 tourt der Liedermacher und seine Band unter dem Motto "45 Jahre Rainhard Fendrich Live - Nur ein Wimpernschlag" durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Am 25. April gastiert er in der Wiener Stadthalle, am 27. April in der Salzburgarena, am 1. Mai in Dornbirn (Hypo Vorarlberg Halle 11) und am 5. Mai in der Tipsarena in Linz. Tickets gibt es ab Freitag (28. Juni), 10 Uhr, im exklusiven Presale unter eventim.de, oeticket.com oder ticketcorner.ch sowie ab Dienstag (2. Juli), 10 Uhr, bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Mit der Veröffentlichung seines Live-Albums "Symphonisch in Schönbrunn" hatte sich Fendrich kürzlich in den Charts zurückgemeldet. "Wimpernschlag" erscheint gut sechs Jahre nach seinem letzten Studioalbum "Starkregen". Die Songs "werden wiederum eine eindrucksvolle Mischung aus eingängigen Melodien und tiefgründigen, nachdenklichen Texten sein, zuweilen gepaart mit einem humorvollen Augenzwinkern", verspricht die Vorankündigung. (APA, 26.6.2024)