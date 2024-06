Umgestaltung der Praterstraße. Standard/Zoidl

Wien – Die "klimafitte" Umgestaltung der Praterstraße und der Aspernbrückengasse wurde pünktlich fertiggestellt, und damit ist die Verbindung ab Donnerstag auch für Pkws wieder befahrbar. Den Radlern stand bereits seit Ende 2023 ein 900 Meter langer, extrabreiter Zweirichtungsradweg zur Verfügung – als Teil des ersten "Mega-Radhighways", der die Donaustadt mit der City verbindet.

Die Arbeiten an den Grünflächen, den entsiegelten Gehsteig- und Platzbereichen sowie am Einrichtungsradweg stadteinwärts laufen noch bis Herbst. Auch die Platzgestaltungen am Nestroy- und am Rosl-Berndt-Platz werden bis Jahresende umgesetzt. "Der neue Radhighway wird bereits bestens angenommen, und ich freue mich, dass auch die Begrünungsmaßnahmen und die Verkehrsfreigaben im Zeitplan liegen", so Verkehrsstadträtin Ulli Sima (SPÖ) am Mittwoch. (APA, 26.6.2024)