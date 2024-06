Für

Das Leben ist kompliziert, der Sport muss es nicht sein. Und es ist ärgerlich, wenn er im Interesse der Kommerzialisierung verkompliziert wird. Klar ist, dass eine Europameisterschaft im Uraltformat mit acht Teilnehmern die europäische Realität nicht mehr abbildet. Ja, nicht einmal 16 Teilnehmer können das bei 55 Verbänden, die der europäischen Fußballunion (Uefa) angehören. Obwohl das 16er-Feld den unbestreitbaren Vorteil hatte, dass zur Ermittlung der Teilnehmer an einem zur Streckung des Turniers eingezogenen Achtelfinale keine intellektuellen Verrenkungen vonnöten wären - vier Vierergruppen, die jeweils zwei Besten kommen ins Viertelfinale, basta. Fast könnte man sagen, dass, wenn schon ein Achtelfinale sein muss, die Aufstockung des Feldes auf 32 Mannschaften, die in acht Gruppen die Teilnehmer an der Runde der letzten 16 ermitteln, sinnvoller gewesen wäre. Dass dieses Monsterfeld die Qualifikation ad absurdum führen würde, steht auf einem anderen Blatt.

So oder so ist die aktuelle Situation bezüglich der Gruppendritten unbefriedigend bis ärgerlich, in erster Linie für die Konsumenten, die vor Ort dabei sein wollen. Planungssicherheit für anreisende Fans gibt es nicht, schließlich sichern die raren "Follow your Team"-Tickets zwar den Platz im jeweils richtigen Stadion, aber weder die Unterkunft noch die Anreise in einem in diesem Punkt offenbar ohnehin überforderten Gastgeberland.

Ärgerlich ist die Situation auch für die Gruppendritten selbst, auch wenn den Fußballprofis und -betreuern die nervliche Belastung prinzipiell gut abgegolten wird. So muss das eine oder andere Team bis Mittwochnacht warten, bis es über Verbleib oder Nichtverbleib im Turnier Gewissheit hat. Und mit Fairness braucht die Uefa gar nicht zu argumentieren. Dritter in der Deutschland-Gruppe oder in der Österreich-Gruppe zu werden, das sind echt zwei Paar Schuhe! (Sigi Lützow)