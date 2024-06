Schon wegen eines "Gefällt mir" in den sozialen Medien soll künftig abgeschoben werden können, so ein deutscher Regierungsvorstoß. IMAGO/Christian Spicker

Berlin – Die Ausländerbehörden der deutschen Bundesländer sollen Menschen, die terroristische Taten gutheißen, künftig leichter ausweisen und dann auch abschieben können. Das Bundeskabinett billigte am Mittwoch nach Angaben aus Regierungskreisen einen entsprechenden Entwurf von Innenministerin Nancy Faeser (SPD). Demnach soll eine Ausweisung schon nach Billigung einer einzelnen terroristischen Straftat möglich werden.

Als Verbreitung eines Inhalts im Sinne des Entwurfs soll dann nicht nur das Erstellen von entsprechenden Inhalten gelten, sondern etwa auch das Markieren eines Beitrags durch "Gefällt mir" in sozialen Medien wie Youtube, Instagram und Tiktok.

Auslöser war der Messerangriff in Mannheim

Die deutsche Regierung reagiert mit ihrem Vorhaben auf Hasspostings im Netz etwa nach dem Angriff der Hamas auf Israel oder nach dem tödlichen Messerangriff auf eine islamfeindliche Veranstaltung in Mannheim, bei dem Ende Mai ein Polizist von einem Afghanen getötet wurde.

Bundeskanzler Olaf Scholz hatte die Gesetzesverschärfung nach der Attacke von Mannheim in einer Regierungserklärung angekündigt. Faeser sagte: "Wir gehen hart gegen islamistische und antisemitische Hasskriminalität im Netz vor."

Rückendeckung kam vom grünen Vizekanzler Robert Habeck. Wer Terrorismus bejuble und Mord feiere, müsse sein Bleiberecht verlieren, so Habeck, der aber betonte, dass es sich bei dem Schutz von Flüchtlingen um eine "Errungenschaft" handle. Kritik kam hingegen von der deutschen Linkspartei: Als "Höhepunkt einer besorgniserregenden Entwicklung" bezeichnete die Rechts- und Flüchtlingssprecherin Clara Bünger den deutschen Regierungsvorstoß. Bei Diktaturen wie Russland oder der Türkei, würden sich deutsche Politiker zu Recht über Haftstrafen für "Gefällt mirs" in den sozialen Medien empören, so die Linkspolitikerin. (APA, red, 26.6.2024)