Julian Assange ist wieder auf sicherem Boden: Nach 14 Jahren Asyl in einer Botschaft und Einzelhaft in einem britischen Gefängnis ist der Wikileaks-Gründer in Australien gelandet. Ein Bericht aus Canberra

Es war erst ein kleines Licht am dunklen Abendhimmel über Canberra: Flug VJT199 aus Saipan im Anflug. An Bord der wohl bekannteste Australier der jüngeren Geschichte: Julian Assange. Dutzende von Journalisten und Kameraleuten warteten am Flughafen der australischen Hauptstadt, als der Wikileaks-Gründer nach 14 Jahren Botschaftsasyl und Gefängnisaufenthalt in London endlich nach Hause kam.

Julian Assange küsste seine Frau Stella Morris – ein emotionaler Moment. EPA/LUKAS COCH

Und dann der Moment, live übertragen im Fernsehen, auf den wohl Millionen Menschen gewartet hatten – die Wiedervereinigung mit seiner Frau Stella. Es war eine Umarmung, die nicht enden wollte, dann ein Kuss auf die Lippen.

Deal mit den USA

Am Mittwoch hatte ein Gericht in Saipan im US-Pazifikterritorium Nördliche Marianen einen Deal zwischen dem 52-Jährigen und der US-Justiz abgesegnet. "Sie werden diesen Gerichtssaal als freier Mann verlassen", sagte Richterin Ramona V. Manglona. Die fünf Jahre und zwei Monate, zu denen sie den Wikleaks-Gründer verurteilte, hat dieser schon in Großbritannien abgesessen. Assange bestieg danach sofort ein Privatflugzeug für die Reise nach Australien.

Video: Wikileaks-Gründer Assange als freier Mann zurück in Australien. AFP

Der Heimkehr waren rund zwei Jahre "stiller Diplomatie" durch die australische Regierung vorausgegangen. Premierminister Anthony Albanese wertete die erfolgreiche Rückführung als Resultat einer "sorgfältigen, geduldigen und entschlossenen Arbeit, auf die ich sehr stolz bin". Ohne Zweifel half auch die Unterstützung nicht nur einer parteiübergreifenden Gruppe von Abgeordneten, sondern die Forderung im Volk für ein "fair go" für Assange. Zuletzt hatten 98 Prozent einer Gruppe befragter Australier die Rückkehr befürwortet.

Assange wird von den US-Justizbehörden beschuldigt, seit 2010 auf der Enthüllungsplattform Wikileaks über eine halbe Million vertraulicher Dokumente über militärische und diplomatische Aktivitäten der USA veröffentlicht zu haben. Unter dem Material waren auch Dokumente zur Tötung von Zivilisten und der Misshandlung von Gefangenen durch US-Militärangehörige in Afghanistan und im Irak. Assange verschanzte sich auf der Flucht vor den amerikanischen Behörden erst jahrelang in der ecuadorianischen Botschaft in London, bevor er von Großbritannien festgenommen und in Haft gesetzt wurde. Bei einer Auslieferung in die Vereinigten Staaten hätten Assange bis zu 175 Jahre Haft gedroht.

Medienethische Debatte

Es ist anzunehmen, dass die Frage, ob Assange ein Held der Meinungsfreiheit sei oder doch ein Spion, auch in seinem Heimatland noch länger diskutiert werden dürfte. Die australische Menschenrechtsanwältin und Mitglied von Assanges Anwaltsteam, Jennifer Robinson, hatte nach der Urteilsverkündung in Saipan gegenüber den Medien gemeint: "Ich hoffe, dass die Tatsache, dass wir Julian Assange heute trotz aller Widrigkeiten und gegen eine der mächtigsten Regierungen der Welt befreien konnten, allen Journalisten und Verlegern, die auf der ganzen Welt inhaftiert sind, Hoffnung geben wird."

In Australien ist aber gerade unter Medienleuten Kritik an Assange zu hören. Führend dabei ist der ehemalige Fernsehkorrespondent Peter Greste, heute Professor für Journalismus an der University of Queensland. Ihm zufolge lässt der Fall Assange die Frage nach einem Präzedenzfall offen. "Es ist nicht klar, ob künftige Regierungen Assanges Schuldbekenntnis nutzen könnten, um mithilfe des Spionagegesetzes gegen unbequemen Journalismus vorzugehen", sagte er. "Wie wir in der Vergangenheit gesehen haben, neigen autoritär geführte Regierungen dazu, jeden Hebel in Bewegung zu setzen, um den Informationsfluss zu kontrollieren." Das müsse "jeden beunruhigen, der an die korrigierende Kraft einer freien Presse glaubt". (Urs Wälterlin aus Canberra, 26.6.2024)