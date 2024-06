Jetzt anhören: Umweltwissenschafterin Ines Fritz erklärt, wie lange unterschiedlicher Müll braucht, um sich in der Natur zu zersetzen

Plastiksackerln, Kekspackungen, ausgespuckte Kaugummis oder Zigarettenstummel: Zu oft landet etwas in der Natur, das eigentlich in den Mistkübel gehört. Doch was hat das für Folgen? Wenn es ums Verrotten geht, gilt: Abfall ist nicht gleich Abfall.

Ines Fritz forscht seit vielen Jahren an der Universität für Bodenkultur zur Abbaubarkeit von Materialien. In dieser Podcastfolge von "Edition Zukunft Klimafragen" erklärt sie, wie sich unser Müll zersetzt, wenn er achtlos in der Natur weggeworfen wird – und wie lange er dafür braucht. (Lisa Breit, 28.7.2024)