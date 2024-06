Der Chef des Forschungsinstituts Wifo, Gabriel Felbermayr, kann sich derzeit mehr für Österreichs Fußball-Nationalmannschaft denn für die heimische Wirtschaft begeistern. Die Kicker hätten bei der EM gezeigt, dass sie international wettbewerbsfähig seien, etwas, woran die heimische Volkswirtschaft derzeit scheitere, sagte Felbermayr bei der Präsentation der neuen Wifo-Prognose. Die Zahlen sind ja auch ernüchternd: Nach einer Rezession 2023 wird die heimische Wirtschaft heuer nicht wachsen. Die Arbeitslosigkeit steigt. Bau und Industrie schwächeln.

Aber zu lauter Katzenjammer wäre unangebracht, Österreich sandelt nicht ab. Denn es gibt ja auch gute Nachrichten: Die Inflation ist unter Kontrolle, der Tourismus entwickelt sich gut, der Konsum erholt sich, irgendwann werden Betriebe auch wieder investieren. Gut möglich also, dass bald ein Aufschwung einsetzt.

Wer traut sich, einen großen Umbau des Steuer- und Abgabensystems in Angriff zu nehmen? Getty Images

Allerdings gibt es eine Entwicklung, die beobachtet werden muss: Als Folge der hohen Inflation der vergangenen zwei Jahre sind die Kosten für Arbeit in Österreich stärker gestiegen als in vielen anderen EU-Staaten. Im Vergleich zu Deutschland zogen die heimischen Lohnkosten um zehn Prozentpunkte stärker an. Das kann dort zum Problem werden, wo Betriebe im internationalen Wettbewerb stehen. Das Wifo warnt, dass heimische Betriebe weniger wettbewerbsfähig und deshalb Marktanteile verlieren werden.

Zu den Lohnerhöhungen der vergangenen Monate hat es keine gute Alternative gegeben. Die Gewerkschaft hat aus ihrer Sicht zu Recht eine Abgeltung für die hohe Teuerung verlangt. Und höhere Löhne machen Österreich auch als Standort für internationale Fachkräfte interessant.

Allerdings hat niemand etwas davon, wenn die Industrie unter Druck gerät. Die künftige Regierung sollte die Entwicklung zum Anlass nehmen, um den ohnehin notwendigen Umbau im Steuersystem anzugehen. Die Ausgangslage dabei: Arbeit ist in Österreich hoch belastet, bei Singles ist die heimische Abgabenlast die dritthöchste unter allen Industrieländern (bei Familien ist die Belastung etwas geringer).

Ideologisch eingegraben

Abgaben auf Arbeit gehören also gesenkt. Dass die Gewerkschaft darüber zuletzt nicht einmal reden wollte und sich ideologisch eingegraben hat, war ein Fehler. Wohl aber hat der ÖGB recht, dass eine Entlastung nicht einfach geht: Zum einen weil es schwierig ist, Unternehmen und Beschäftigte gleichzeitig zu entlasten, was die Fairness gebietet. Zum anderen weil mit den Lohnnebenkosten viele wichtige Leistungen finanziert werden. Wer Arbeit entlasten will, muss also woanders mehr Geld einnehmen.

Möglich wäre eine höhere Besteuerung von Vermögen, klimaschädlichem Verhalten und Konsum. Nichts davon ist ohne Nebenwirkungen: Konsumsteuern treffen Ärmere stärker, eine Erbschaftssteuer bedeutet, dass Vermögende viel in Umgehungskonstruktionen investieren.

Zusätzlicher Wachstumsimpuls

Aber die produktiven Kräfte der Wirtschaft zu entlasten würde einen zusätzlichen Impuls für Wachstum liefern und zeigen, dass die Politik zu großen Reformen bereit ist. Vielleicht wird es also von allem ein bisschen brauchen zur Gegenfinanzierung.

Ist ein solcher Umbau möglich? Nur wenn beide Seiten, Arbeit wie Kapital, einen Kompromiss finden. Politisch müssten ÖVP und SPÖ mitziehen, im Idealfall auch die anderen konstruktiven Kräfte, Neos und Grüne. Regierungen schwadronieren ja oft von der größten Steuerreform aller Zeiten. Im skizzierten Fall wäre das gar nicht so falsch. (András Szigetvari, 26.6.2024)

Weiterlesen:

Österreich droht im Wahljahr eine Rezession

Sparpaket von fast zwölf Milliarden Euro: Das kommt auf die neue Regierung zu

Können wir reich bleiben und die Welt retten, Herr Kowall?