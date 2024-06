Schick sieht er immer aus, egal ob Verbrenner oder E-Version. DeLorean DMC-12 / Electrogenic

Der britische Spezialist für Elektrofahrzeugumrüstungen Electrogenic hat ein neues "Plug-and-Play"-Kit vorgestellt, das den ikonischen DeLorean DMC-12 in ein Elektroauto verwandelt. Dieses Angebot richtet sich an Besitzer des klassischen Modells, das in den 1980er-Jahren durch seine Flügeltüren und die Edelstahlkarosserie berühmt wurde. Electrogenic, gegründet 2018, hat sich einen Namen gemacht, indem es klassische Autos elektrifiziert, ohne deren ursprünglichen Charakter zu verfälschen.

Die Geschichte des DeLorean DMC-12

Der DeLorean DMC-12 wurde 1981 vom italienischen Industriedesigner Giorgetto Giugiaro geschaffen, der auch für Marken wie Lotus, Fiat und Audi gearbeitet hat. Zum Kultobjekt wurde ebenjener DMC-12 durch seine außergewöhnliche Optik und seine Rolle in der Zurück in die Zukunft-Filmreihe. Die Firma DeLorean Motor Company, gegründet von John DeLorean, existierte nur sieben Jahre, hinterließ jedoch einen bleibenden Eindruck in der Automobilgeschichte. Der DMC-12 war das einzige Modell des Unternehmens und wurde von 1981 bis 1983 produziert. Seine markanten Flügeltüren und die rostfreie Edelstahlkarosserie machten ihn zu einem auffälligen und unvergesslichen Fahrzeug.

Electrogenic: Expertise in der Elektrifizierung

Erneut ins Gespräch kommt das Kultauto dank der 2018 gegründeten Firma Electrogenic, die sich darauf spezialisiert hat, klassische Fahrzeuge in Elektroautos zu verwandeln. Dabei legt das Unternehmen großen Wert darauf, den originalen Charakter der Fahrzeuge zu bewahren. Zu den bisherigen Projekten gehören unter anderem Umrüstungen von Land Rovern, dem klassischen Porsche 911 und dem Jaguar E-Type aus den 1960er-Jahren. Mehrere Medienberichte gab es auch bei der Umrüstung eines Rolls-Royce Phantom II von 1929, in Auftrag gegeben von Schauspieler Jason Momoa.

Das neue "Plug-and-Play"-Kit von Electrogenic ermöglicht eine einfache und schnelle Umrüstung des DeLorean DMC-12 auf Elektroantrieb. Diese Kits sind so konzipiert, dass sie in die bestehenden Strukturen des Fahrzeugs integriert werden können, ohne größere Umbauten vornehmen zu müssen. Dadurch bleibt der originale Look des Fahrzeugs erhalten, während es gleichzeitig den Anforderungen der modernen Elektromobilität gerecht wird. Die Umrüstung umfasst einen leistungsstarken Elektromotor, Batterien und die notwendige Elektronik, um den DeLorean in ein voll funktionsfähiges Elektroauto zu verwandeln.

Die Reichweite mit der neuen Ausstattung soll um die 240 Kilometer betragen, eine Schnelladefunktion ist vorhanden, und die Beschleunigung von null auf 100 km/h wurde von zehn Sekunden mit der neuen Motorisierung auf fünf Sekunden reduziert. Trotzdem hinterlässt man wohl keine Feuerspur, wenn man eine bestimmte Geschwindigkeit erreicht.

Der Hersteller liefert erste Bilder zum Umbau. DeLorean DMC-12 / Electrogenic

Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit

DeLorean versuchte 2022 das Kunststück, sich als reine Elektromarke am Markt zu platzieren, musste allerdings bereits ein Jahr später wieder die Pforten schließen. Für Electrogenic scheint sich das Geschäft mit den Umbauten allerdings zu lohnen. Offenbar sehen Besitzer klassischer Fahrzeuge immer öfter die Vorteile einer Umrüstung auf Elektroantrieb. Das Auto wird nicht nur länger am Leben gehalten, auch die Angst im Hinblick auf die Verfügbarkeit von Ersatzteilen für alte Motoren fällt weg. Laut den Technikern ist der Umbau in jedem Fall "zukunftssicher", was Fahrern des DMC-12 sicher wichtig ist. (red, 26.6.2024)