Die Deutsche wurde schwer verletzt in einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht

Die 26-jährige Paragleiterin wollte nahe der Innsbrucker Technischen Universität landen. (Symbolbild) APA/EXPA/LUKAS HUTER

Innsbruck – Eine 26-jährige deutsche Paragleiterin ist Mittwochvormittag bei einem Unfall in Innsbruck schwer verletzt worden. Die Frau war bei der Bergstation Seegrube gestartet und wollte im Bereich der Technischen Universität landen. Im Landeanflug sackte der Schirm der 26-Jährigen wegen des lebhaften Talwindes stark ab. Hinzu kamen weitere Turbulenzen in Bodennähe, sodass die Deutsche auf das Dach eines Wohnhauses abstürzte. Von dort fiel sie noch weitere zehn Meter in ein Gebüsch.

Eine Bewohnerin des Hauses setzte daraufhin die Rettungskette in Gang, teilte die Polizei mit. Die 26-Jährige wurde nach der Erstversorgung mit der Rettung in die Klinik eingeliefert. (APA, 26.6.2024)