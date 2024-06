Liebe Leserin, lieber Leser,

die Bewertungen der neuen Star-Wars-Serie The Acolyte fallen ins Bodenlose. Tatsächlich sind die Kritiken so schlecht, dass von Review-Bombing die Rede ist. Eine auffällige Masse an Userinnen und Usern macht die Serie zu der am schlechtesten bewerteten Produktion in der 50-jährigen Star Wars-Geschichte (und ja, da war auch das Weihnachts-Special dabei). Dahinter liegt weniger fundierte Kritik, sondern eine konzertiere Aktion.

Außerdem widmen wir uns einmal mehr Apple. Der iPhone-Hersteller stampft seit geraumer Zeit wie ein trotziges Kind mit dem Fuß auf, weil man in Cupertino nicht viel von den Regulierungen der EU hält. Die neueste Testversion für iOS 18 streicht erste Features für die EU, technisch oder rechtlich nachvollziehbar ist das alles nicht.

Darüber hinaus haben wir eine neuerliche Cybertruck-Pleite im Programm. Tesla muss die Fahrzeuge nun wegen defekter Scheibenwischermotoren zurückrufen. Das und

Das und mehr lesen Sie heute im Web-STANDARD. Wir wünschen spannende Lektüre!

Rassismus und Queerfeindlichkeit: "The Acolyte" erfährt Review-Bombing

Apples ziemlich kindische Bestrafung für iPhone-Nutzer in der EU

Nächste Cybertruck-Pleite: Tesla muss tausende Fahrzeuge zurückrufen

VW investiert fünf Milliarden Dollar in US-Hersteller Rivian für Autosoftware

Deutsche Kartellwächter warnen vor Machtzuwachs großer Tech-Konzerne

Pixel 9: Googles nächste Hardware-Generation kommt bereits am 13. August

Forscher nennen Telegram einen "Sicherheitsalbtraum"