Whistleblower Wikileaks-Gründer Assange als freier Mann zurück in Australien

Nach zwölf Jahren Botschaftsasyl und Gefängnis in Großbritannien ist Wikileaks-Gründer Julian Assange wieder zurück in seinem Heimatland Australien. Seine Ehefrau bedankte sich in Assanges Namen für die Unterstützung und erbat sich Zeit für ihren Mann, um die Geschehnisse zu verarbeiten