Anna Netrebko ist wieder solo, sie und ihr Partner haben sich getrennt. IMAGO/Simona Chioccia / ipa-agen

Das wohl prominenteste Paar der Klassikwelt hat sich getrennt: Anna Netrebko und Yusif Eyvazov werden künftig eigene Wege gehen. "Nach zehn glücklichen gemeinsamen Jahren haben wir die schwierige, aber freundschaftliche Entscheidung getroffen, uns zu trennen", heißt es in einem gemeinsamen Statement der beiden Sänger gegenüber der APA: "Wir bleiben enge Freunde, vereint in unserer gemeinsamen Liebe zu Tiago." Netrebkos Sohn entstammt noch der Beziehung mit Erwin Schrott.

Weiter zusammen auftreten

"Wir freuen uns auf die bereits angekündigten und künftigen gemeinsamen Auftritte", stellte das Paar zugleich klar, auch in der Zukunft künstlerisch zusammenarbeiten zu wollen. So sind Netrebko und Eyvazov derzeit etwa in Turandot an der Scala und im August in Tosca in der Arena in Verona zu erleben. "Wir werden keine weiteren Kommentare abgeben und bedanken uns bei allen dafür, unser Privatleben zu respektieren", appelliert das Paar in seinem Statement abschließend.

Mit der Entscheidung verliert das Klassikbusiness wohl sein schillerndstes Paar. So hatten sich die Weltklassesopranistin mit österreichisch-russischer Doppelstaatsbürgerschaft und der aus Aserbaidschan stammende Tenor 2014 bei der gemeinsamen Arbeit an Manon Lescaut in Rom kennen und lieben gelernt. Bereits 2015 erfolgte die Heirat. In der Folge war das Künstlerehepaar zum Fixstern auf den Opernbühnen und in der Societyberichterstattung der Medien aufgestiegen. (APA, 26.6.2024)