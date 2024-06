"Sommergespräche"-Moderator Martin Thür, Aufdecker Grozev in Wien, Prozess gegen US-Reporter vertagt, SPÖ-Klubchef Kucher im "Report", Marlene Engelhorn, Journalistengewerkschaft, Shannen Doherty, Jamie Oliver, TV-Tipps

ORF Russland entzog ORF-Büroleiterin Carola Schneider Akkreditierung Nach der Ausweisung von Maria Knips-Witting vor etwas mehr als zwei Wochen sind nun keine ORF-Journalisten mehr in Russland vertreten

Fernsehen Fußball-EM: Österreichs Sieg als Quotenhit für Servus TV Österreich gegen die Niederlande war mit 1,74 Millionen Zusehern das bisher meistgesehene Match – und ORF-Analysen sind weiter hoch im Kurs

ORF-Interviews Martin Thür: "Auch der ORF muss sich dieser Transparenz stellen" "ZiB 2"-Moderator Martin Thür führt heuer erstmals die ORF-"Sommergespräche". Er spricht über "saubere Arbeit" und erklärt, warum er für transparente Gehälter ist

Investigativjournalist Was den Aufdecker von Putins Killern antreibt Christo Grozev erklärt in Wien, warum der russische Geheimdienst gerade auf Amateure zurückgreifen muss – die Profis säßen in der Ukraine fest

Verfahren Spionage-Prozess gegen US-Reporter Gershkovich in Russland vertagt Korrespondent des "Wall Street Journal" kahlrasiert in einer separaten Glasbox im Gerichtssaal

Rückverteilung Marlene Engelhorns "Guter Rat" unterstützt Reporter ohne Grenzen Der Verein erhält über den Zeitraum von drei Jahren insgesamt 210.400 Euro

TV-Tagebuch SPÖ-Klubchef Kucher sucht im "Report" Auswege aus der Asyl-Sackgasse Österreich könnte um 75 Prozent weniger Asylanträge haben, würden die Vorschläge aus dem Kaiser-Doskozil-Papier umgesetzt, sagte der SPÖ-Klubchef

Führungsteam Ute Groß ist neue Vorsitzende der Journalistengewerkschaft Qualität, Seriosität und Unabhängigkeit seien eine "Überlebensversicherung für Medien – und Qualität gibt es nicht zum Dumpingpreis"

Switchlist "Sommer 85", "Margos Spuren" und "Die Affäre": TV-Tipps für Mittwoch Außerdem eine Reportage über Trailerparks in Deutschland, ein "Weltjournal" im Zeichen Frankreichs und Highlights von Glastonbury 2023

Krebserkrankung Shannen Doherty bekommt wieder Chemotherapie Die Schauspielerin findet die Situation "beängstigend", verspürt aber zum ersten Mal seit Monaten wieder Hoffnung

Fernsehkoch Jamie Olivers 13-jähriger Sohn macht BBC-Kochshow für Kinder Buddy lädt zu "Cooking Buddies"

Die Etat-Redaktion wünscht spannende Lektüre!