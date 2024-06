In Bolivien sind am Mittwoch Sorgen vor einem neuerlichen Armeeputsch laut geworden. Ein hoher General forderte "ein neues Kabinett", die Regierung warnt vor einem Putsch

In Bolivien wächst die Sorge vor einem möglichen Armeeputsch. Am Mittwoch wurden aus dem Regierungssitz in La Paz "irreguläre Truppenbewegungen" vermeldet. Wie die Agentur Reuters berichtet, sollen Soldaten unter anderem den Regierungspalast betreten haben. Einen Aufmarsch auf dem Platz davor zeigen auch Fotos in internationalen Bildagenturen.

Der amtierende Präsident Luis Arce verurteilte die Truppenbewegungen. Einer seiner Vorgänger, der 2019 nach einem anderen Putsch zurückgetretene Evo Morales, beschuldigte die Generäle, einen Staatsstreich geplant zu haben. Arce und Morales stammen beide aus der sozialistischen Politik, haben sich aber voneinander abgespalten.

Soldaten vor dem bolivianischen Präsidentenpalast in La Paz. AP/Juan Karita

General Juan José Zúñiga sagte vor den Kameras eines Regional-TV-Senders, die Chefs aller drei großen Armeeteile seien gekommen "um unsere Unzufriedenheit zu demonstrieren. Es wird ein neues Ministerkabinett geben, die Dinge werden sich sicher ändern, aber so kann es nicht weitergehen mit unserem Land". Zúñiga war laut Medienberichten am Vortag seine Entlassung als Armeechef mitgeteilt worden, weil er Morales öffentlich kritisiert hatte. Später hieß es aber, er werde seine Arbeit vorerst fortsetzen können. Später präzisierte er, dass man die Regierung tauschen werde, aber Arce "momentan" weiterhin als Oberkommandierenden der Armee anerkenne.

Schon einmal ein Putsch

Morales forderte in einer ersten Reaktion seine Anhänger dazu auf, die Zufahrtsstraßen in die Hauptstadt zu blockieren. Zudem sollten diese zu großen Demonstrationen zusammenkommen. "Wir werden dem Militär nicht erlauben, unsere Demokratie anzugreifen und die Menschen einzuschüchtern", sagte er.

Der Expräsident hatte im vorigen Herbst angekündigt, bei der nächsten Wahl im Jahr 2025 erneut um das Amt kandidieren. Es wäre ein umstrittenes Manöver, weil der 63-Jährige schon bei seinem letzten Antritt 2019 die verfassugsgemäße Maximalamtszeit überschritten hatte. Im Oktober 2019 trat er dennoch um eine dritte Wiederwahl an, nachdem das Höchstgericht die Begrenzung auf zwei Amtszeiten für ihn aufgehoben hatte. Der frühere Kokabauern-Anführer erklärte sich zum Sieger der Präsidentenwahl, die Opposition warf ihm Betrug vor. Es kam zu Unruhen, unter dem Druck des Militärs trat Morales zurück und verbrachte ein Jahr im Exil in Mexiko und Argentinien. Seine Anhänger sprachen von einem Putsch – später Analysen der Wahlergebnisse legten nahe, dass es keinen großangelegten Betrug gegeben hatte.

Streit bei den Sozialisten

Die streng klerikalkonservative Jeanine Áñez wurde Übergangspräsidentin, eine Neuwahl im Oktober 2020 gewann Luis Arce von Morales' sozialistischer MAS-Partei. Áñez wurde im Jahr 2022 wegen Pflichtverletzung und Verfassungsverstößen zu zehn Jahren Haft verurteilt. Morales und der 2020 gewählte Arce, sein früherer Wirtschaftsminister, haben sich inzwischen überworfen. Morales beschuldigte im Vorjahr die Regierung "eine Frau benutzen, um uns anzugreifen, wie es schon die Rechten gemacht haben." Vor rund drei Jahren war Morales wegen des Vorwurfs einer sexuellen Beziehung mit einer Minderjährigen angezeigt worden. (red, Reuters, 26.6.2024)