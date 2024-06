Sucht man nach Ratschlägen, was man Positives für die Umwelt und das Klima tun kann, erhält man meistens nur Hinweise darauf, Negatives zu vermeiden (zum Beispiel nicht zu fliegen oder das Auto seltener zu benutzen). Aber was kann ich wirklich Positives tun? Ich bin Stadtbewohner und wohne in einer Wohnung ohne Garten. Was kann ich also beispielsweise als Ausgleich für einen Flug leisten?

Eröffnen Sie Ihr eigenes Forum hier