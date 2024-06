Der Vorstand der Hauptversammlung wird eine Dividende von 1,50 Euro je Aktie vorschlagen. APA/dpa/Boris Roessler

Wien – Der börsennotierte Caterer Do & Co kann auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2023/24 zurückblicken. Der Umsatz stieg um 28,2 Prozent auf 1,82 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Zudem erzielte Do & Co nach eigenen Angaben mit 202,1 Millionen Euro den höchsten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) der Unternehmensgeschichte. Der Vorstand der Hauptversammlung wird eine Dividende von 1,50 Euro je Aktie vorschlagen.

Das Betriebsergebnis (Ebit) verdoppelte sich auf 135,79 Millionen Euro, das Konzernergebnis auf 66,22 Millionen Euro. Die Mitarbeiterzahl stieg von rund 11.400 auf 13.350. Der Caterer profitierte von einer gestiegenen Nachfrage in allen Geschäftsfeldern. Die Divisionen Airline Catering und International Event Catering verzeichneten jeweils ein deutliches Umsatzplus von rund 30 Prozent, die Division Restaurants, Lounges und Hotels ein Wachstum von knapp 15 Prozent.

Aufgrund eines "starken internationalen Wachstums" erweiterte der Aufsichtsrat nach Unternehmensangaben den Vorstand auf fünf Mitglieder. (APA, 27.6.2024)