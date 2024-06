Amir-Hossein Hashemi will die "Einheit" von regimetreuen Kräften bewahren. IMAGO/Stranger

Teheran/Wien – Kurz vor der Präsidentschaftswahl im Iran hat der Hardliner Amir-Hossein Hashemi seine Kandidatur zurückgezogen. Damit wolle er die verbliebenen konservativen Bewerber stärken, schrieb Hashemi am Mittwochabend auf X. "Ich ziehe mich aus dem Rennen zurück, um den Zusammenhalt der revolutionären Kräfte aufrechtzuerhalten", erklärte der konservative Hardliner. Er gehört der sogenannten Stabilitätsfront an, einer systemtreuen Gruppe, und steht der Stiftung für Märtyrer und Veteranen als Vorsitzender vor. Im Wahlkampf präsentierte er sich als der Kandidat, der das Vermächtnis des verstorbenen Präsidenten Ebrahim Raisi fortführen würde – jedoch ohne Erfolg in den Umfragen, auch aufgrund der geringen Popularität seines Vorgängers.

Rund 61 Millionen Wählerinnen und Wähler sind an diesem Freitag dazu aufgerufen, einen Nachfolger für den bei einem Hubschrauberabsturz tödlich verunglückten Raisi zu wählen. Der Wächterrat, ein Kontrollgremium aus Geistlichen und loyalen Juristen, hat nur sechs Kandidaten zur Wahl zugelassen. Von 80 Bewerbern wurde damit die große Mehrheit ausgeschlossen. Auch ehemalige Präsidenten wie der als pragmatisch geltende Akbar Rafsanjani und der Populist Mahmoud Ahmadinejad durften nicht antreten.

Nur ein Reformkandidat zugelassen

Im konservativen Lager tobt ein Machtkampf zwischen dem Hardliner Saeed Jalili, Ex-Unterhändler bei Atomverhandlungen, und Parlamentspräsident Mohammad Bagher Ghalibaf. Ob sich ein weiterer Kandidat zurückzieht, ist unklar. Als einziger moderater Kandidat hat der frühere Gesundheitsminister Massoud Pezeshkian gute Chancen. Dessen Sieg möchte Hashemi nach eigenen Angaben unbedingt verhindern. Die weiteren beiden Kandidaten gelten als chancenlos.

Gesundheitsminister Massoud Pezeshkian ist der einzige zugelassene Reformkandidat. AFP/RAHEB HOMAVANDI

Auch iranische Bürger im Ausland können an der Wahl am Freitag teilnehmen. Abstimmungslokale in Österreich gibt es in der Botschaft in Wien sowie in Graz. Aber auch in der slowakischen Hauptstadt Bratislava können Iraner ihre Stimme abgeben. Die Wahllokale sind jeweils von 8 bis 18 Uhr geöffnet, teilte die Botschaft in Wien mit. Wahlberechtigt sind alle Iraner ab 16 Jahren, die einen Reisepass oder eine Geburtsurkunde vorweisen können.

Langandauernde Proteste gegen den Kopftuchzwang erschüttern seit 2022 das streng religiös regierte Land. Polizeikräfte sollen dabei mehr als 500 Protestierende getötet haben. Die junge Generation gilt als desillusioniert vom politischen System der Islamischen Republik. Es wird keine große Wahlbeteiligung erwartet. (APA, rsb, 27.6.2024)