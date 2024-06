So könnte der Traum von einem Haus in der italienischen Region mit staatlicher Hilfe wahr werden

So schön es in der Toskana auch ist: Viele Dörfer, vor allem in den gebirgigeren Regionen, kämpfen mit Abwanderung. Mit einer neuen Initiative will man nun gegensteuern. (Symbolfoto) Getty Images

Ein eigenes Häuschen in der Toskana besitzen – das klingt verlockend. Wie unter anderem Euronews berichtet, kann man sich diesen Traum nun erfüllen und bekommt dafür auch noch eine Prämie von bis zu 30.000 Euro. Ganz amtlich wollen die regionalen Behörden mit diesem Angebot verhindern, dass Städte und Dörfer, die von Landflucht betroffen sind, aussterben.

Bestimmte Voraussetzungen

Die dazugehörige Initiative heißt Residenzialità in montagna 2024, was so viel heißt wie "Wohnen in den Bergen 2024". Bewerberinnen und Bewerber, die sich entschließen, ein Haus in einem der 119 gelisteten Dörfer (mit weniger als 5000 Einwohnerinnen und Einwohnern) zu kaufen, erhalten dafür einen Zuschuss von 10.000 bis 30.000 Euro. Wobei dieser 50 Prozent der Kosten für den Kauf und die Renovierung der Immobilie nicht übersteigen darf.

Wer die Prämie bekommt, muss bestimmte Voraussetzungen mitbringen. Unter anderem müssen die Antragsteller italienische Staatsbürger oder Bürger eines anderen EU-Staates sein oder Nicht-EU-Bürger mit einer Aufenthaltsgenehmigung für mindestens zehn Jahre. Die Anträge können über ein Onlineformular auf der Website der Region Toskana gestellt werden und müssen bis zum 27. Juli 2024, 13 Uhr MEZ, eingereicht werden.

Es ist nicht das erste Mal, dass man in Italien mit solchen Aktionen neue Einwohner in abgehängte Gegenden locken will. Es wurden auch schon Häuser und Grundstücke für einen Euro angeboten. (red, 27.6.2024)