Egal ob Mann, Frau oder divers, Gendermedizin will für alle die aufgrund ihrer Voraussetzungen beste Versorgung bieten. Deshalb profitieren wirklich alle von dem Wissen. Getty Images

In Kärnten wurde etwas in Österreich Einmaliges geschaffen: Das südlichste Bundesland ist Modellregion für Gendermedizin. Das ist eine großartige Sache – nur leider weiß niemand davon. Für Imagekampagnen scheint das Geld zu fehlen, doch damit vergibt man eine große Chance. Es wäre die ideale Gelegenheit, endlich mehr Bewusstsein für dieses medizinische Fach zu schaffen.

Denn von dieser Disziplin profitieren alle. Egal ob Mann, Frau oder divers, Gendermedizin will für alle die aufgrund ihrer Voraussetzungen beste medizinische Versorgung bieten. Trotzdem profitieren vor allem Frauen – denn in Bezug auf das weibliche Geschlecht ist in der Medizin immer noch unglaublich viel nachzuholen.

Frauen sind anders krank

Das wissen jene Ärztinnen und Forscher, die sich mit der Thematik befassen. Doch in den heimischen Ordinationen und Krankenhäusern hapert es oft noch an Erkenntnis. Immer noch berichten Frauen, dass ihre gesundheitlichen Probleme – von hormonellen Wechselbeschwerden bis zu anderen Symptomen beim Herzinfarkt – in der Arztpraxis nicht genügend ernst genommen werden.

Man sollte annehmen, dass im Jahr 2024 klar ist, dass Frauen nun einmal anders krank sind – und das nichts mit Hysterie oder psychischen Problemen zu tun hat. Ist es leider nicht, umso mehr braucht es die Kärntner Initiative. Und noch viel wichtiger ist, dass man die auch verkündet. Damit das Wissen endlich auch in der Praxis ankommt. (Pia Kruckenhauser, 6.7.2024)