Die Europäische Union hat kürzlich neben der Ukraine auch mit der Republik Moldau offiziell Beitrittsgespräche aufgenommen. Der Herbst soll ein Referendum über den EU-Kurs des Landes bringen. Im Interview mit dem STANDARD warnte der moldauische Außenminister Mihail Popșoi diesbezüglich vor wenigen Tagen vor einer Einmischung durch den Kreml. Dieser werde "keine Kosten und Mühen scheuen, um den europäischen Kurs zu unterminieren und Moldau zu destabilisieren". In Moskaus Werkzeugkasten bereit stehen dafür unter anderem loyale moldauische Politiker, die ein klares Ziel haben: die angeblich "zerstörerische" proeuropäische Regierung zu besiegen – "mit allen Mitteln", wie einer der Kreml-treuen Kräfte, Ilan Șor, sagt.

Für Präsidentin Maria Sandu und die Mehrheit der moldauischen Bevölkerung ist der Weg in die EU klar. Auf diesem Bild unterzeichnet Sandu am 21. Juni ein Dekret zur Aufnahme von Beitrittsgesprächen, die am Dienstag offiziell begonnen haben. AP/Moldovan Presidency

Das von Washington gesteuerte "Regime" der proeuropäischen Präsidentin Maia Sandu kämpfe "gegen das eigene Volk", wiederholte Șor Anfang Juni seine üblichen Tiraden. Er tat dies unter anderem in einer Sendung des russischen Staatsfernsehens mit Wladimir Solowjow – ausgerechnet jenem Hasspropagandisten, der etwa Adolf Hitler als Idol des deutschen Bundeskanzlers Olaf Scholz bezeichnete. Moldau sei vom Westen "gekapert" worden, Präsidentin Sandu führe ihr Land in einen Krieg, schwadronierte Șor auch in einem Interview mit der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass.

Șor ist ein politisches Einfallstor für Moskau, daneben gibt es andere: Vor wenigen Wochen hat das Enthüllungsmedium The Insider geschrieben, dass der ehemalige moldauische Generalstabschef Igor Gorgan jahrelang als Informant für den russischen Militärgeheimdienst tätig gewesen sei (DER STANDARD berichtete).

Ein "Geschäftsmann" und seine verbotene Partei

Der Politiker Șor ist kein Unbekannter, weder in der moldauischen Politik noch bei den Gesetzeshütern: Seine Partei ȘOR wurde im Juni 2023 in Moldau als verfassungsfeindlich verboten. Weil er mindestens 750 Millionen Dollar ergaunert hat, wurde er wegen Betrugs zu 15 Jahren Haft verurteilt. Die Rettung daraufhin pleitegegangener Banken soll rund ein Achtel von Moldaus Bruttoinlandsprodukt gekostet haben. Was gut für sein Land sei, meint der in Israel lebende Șor dennoch zu wissen. Der Weg Moldaus in die EU ist es seiner Meinung nach nicht: "Wir schlagen einen neuen Weg für Moldau vor. Die Idee der EU ist nur ein Phantom, das für unsere Bürger und das Land zerstörerisch ist."

Ilan Șor führt das Bündnis an. Wenn er, wie hier im Bild, nach Moldau zurückkehrt, drohen im dort 15 Jahre Haft.In diesem Bild aus dem Jahr 2019 trifftȘor auf Unterstützer. APA/AFP/DANIEL MIHAILESCU

Der in einem Fünf-Sterne-Hotel unweit des Roten Platzes gegründete Block will bei der Wahl im Oktober nicht nur die proeuropäische Präsidentin Sandu aus dem Amt jagen. Er will auch verhindern, dass der EU-Kurs des Landes in der Verfassung verankert wird. Denn künftige Regierungen könnten den Integrationskurs leicht stoppen, wenn er nicht in der Verfassung verankert ist. Zwar befürwortet die Mehrheit der moldauischen Bevölkerung die europäische Integration: Die Zustimmung zu einem EU-Beitritt liegt laut unterschiedlichen Angaben bei knapp 57 Prozent, manche sehen sie sogar bei 60 Prozent. Gegen einen Beitritt sprechen sich nur rund 25 Prozent aus. Doch die Polittechnologen im Kreml wollen diese Zahl in die Höhe treiben.

Kreml-treuer Ex-Präsident Dodon

Moldaus ehemaliger Präsident Igor Dodon spricht zu Anhängern in Chișinău (Februar 2024). EPA/DUMITRU DORU

Zu dem Block, der dies erreichen will, gehört auch der Kreml-treue Ex-Präsident Igor Dodon, unterstützt von der Chefin der Minderheitenregion Gagausien, Evghenia Guțul. Dodon, der sein Land an Moskaus Eurasische Wirtschaftsunion heranführte, bedient sich wie Șor einer martialischen Sprache. So erklärte er Anfang Juli am Rande eines Forums in Sankt Petersburg, Sandu plane ein "ukrainisches Szenario", das in einem Krieg enden könne. Und: Sandu, deren Partei PAS die Umfragen anführt, habe bei der Wahl keine Chance, so Dodon. Deshalb würde sie auch nicht vor Wahlbetrug zurückschrecken. Beweise für seine Vorwürfe legte er freilich nicht vor.

Vielleicht bereiten sich die Blockmitglieder bereits auf eine absehbare Niederlage vor. Diese dürfte nicht nur nicht in ihrem Interesse liegen, sondern auch von der Moskauer Führung nicht gewollt sein. Mit einer ihrer Sprecherinnen, Maria Sacharowa, saß Dodon in Petersburg auf dem Podium und diskutierte über "Multipolarität". Für den Kreml scheint das unter anderem zu bedeuten, dass Moldau nicht Teil der EU wird. (Noah Westermayer, 6.7.2024)