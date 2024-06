Servus TV hat sechs der acht Spiele im Programm, darunter auch das Match Österreich gegen die Türkei am Dienstag. In Deutschland läuft es exklusiv bei Magenta TV

Wien – Die Gruppenphase ist vorbei, ab Samstag wird es ernst im Achtelfinale der Fußball-Europameisterschaft. Servus TV darf als Rechteinhaber weiter mit Rekordquoten rechnen, vor allem wenn die Partie Österreich gegen die Türkei auf dem Programm steht. Das Match ist wie alle Spiele der österreichischen Nationalmannschaft beim Salzburger Privatsender zu sehen. Es geht am Dienstag um 21 Uhr in Leipzig über die Bühne. Wer eine Alternative in Form eines deutschen Pendants zu Servus TV haben möchte, muss mit Magenta TV vorliebnehmen. Der Dienst des Telekommunternehmens hat das Spiel in Deutschland exklusiv im Programm.

Die Engländer um Superstar Harry Kane bereiteten mir ihrer Spielweise auch den Zuseherinnen und Zusehern Schmerzen. Ihr Achtelfinale gegen die Slowakei ist am Sonntag im ORF zu sehen. IMAGO/Dave Shopland/Shutterstock

Zwei von acht Spielen im ORF

In Österreich haben sich Servus TV und Sublizenznehmer ORF die Achtelfinalpartien ausgeschnapst. Während Servus TV sechs Matches zeigt, sind beim ORF nur zwei zu sehen. Schweiz – Italien und England – Slowakei heißen die beiden Spiele im ORF. Sie finden am Samstag und Sonntag jeweils um 18 Uhr statt. Die Berichterstattung des ORF beginnt um 16.45 Uhr. Im Viertelfinale teilen sich ORF und Servus TV die Partien mit jeweils zwei Spielen auf. Danach ist der ORF bei den Live-Fernsehrechten draußen, Servus TV hat dann allein die Zügel in der Hand.

Aufteilung in Deutschland

In Deutschland sind noch mehr TV-Sender im Spiel, die sich die Rechte filetieren. Jetzt steht auch der Verteilungsschlüssel fest: Neben dem EM-Achtelfinale der deutschen Nationalmannschaft gegen Dänemark am Samstag überträgt das ZDF auch die K.-o.-Partien von England und Frankreich live. Die strauchelnden Engländer treffen am Sonntag (18 Uhr) in Gelsenkirchen auf die Slowakei, Vizeweltmeister Frankreich bekommt es am Montag (18 Uhr) in Düsseldorf mit Belgien zu tun.

Das erste Achtelfinale am Samstag (18 Uhr) zwischen Titelverteidiger Italien und der Schweiz überträgt derweil RTL, das letzte Viertelfinale am Dienstag (21 Uhr) zwischen der Türkei und Österreich zeigt Magenta TV exklusiv. Der Streaminganbieter überträgt auch alle weiteren sieben Achtelfinalpartien. Die Spiele Spanien gegen Georgien (Sonntag, 21 Uhr), Portugal gegen Slowenien (Montag, 21 Uhr) und Rumänien gegen die Niederlande (Dienstag, 18 Uhr) werden dazu von der ARD übertragen.

Die Achtelfinalpartien – und welche Sender sie zeigen:

Schweiz – Italien (Samstag, 18 Uhr, ORF, RTL und Magenta TV)

Deutschland – Dänemark (Samstag, 21 Uhr, Servus TV, ZDF und Magenta TV)

England – Slowakei (Sonntag, 18 Uhr, ORF, ZDF und Magenta TV)

Spanien – Georgien (Sonntag, 21 Uhr, Servus TV, ARD und Magenta TV)

Frankreich – Belgien (Montag, 18 Uhr, Servus TV, ZDF und Magenta TV)

Portugal – Slowenien (Montag, 21 Uhr, Servus TV, ARD und Magenta TV)

Rumänien – Niederlande (Dienstag, 18 Uhr, Servus TV, ARD und Magenta TV)

Österreich – Türkei (Dienstag, 21 Uhr, Servus TV und Magenta TV). (omark, sid, 27.6.2024)