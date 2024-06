Der deutsche Kanzler Olaf Scholz sprach sich für von der Leyen aus, Meloni war sauer. REUTERS/Johanna Geron

Mit einer Erklärung des deutschen Bundeskanzlers Olaf Scholz, dass die aus Deutschland stammende Ursula von der Leyen für eine zweite Amtszeit als Präsidentin der EU-Kommission nominiert werden soll, begann Donnerstagnachmittag der EU-Gipfel in Brüssel. Seine Parteienfamilie, die Sozialdemokraten, habe sich mit den Christdemokraten und den Liberalen bei den Verhandlungen nach den Europawahlen darauf geeinigt: "Jetzt diskutieren wir mit unseren guten Freunden in Europa, und die klare Hoffnung ist natürlich, dass alle diesen Vorschlag unterstützen", sagte Scholz.

Sein Statement und das des französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron (Liberale) haben bei Europäischen Räten Gewicht. Denn von der Leyen war Spitzenkandidatin der Europäischen Volkspartei und konnte sich der Unterstützung von 13 EVP-Premierministern sicher sein. Mit den Stimmen der Fraktionen von S&D und der liberalen RE hätte sie bei der für Mitte Juli im EU-Parlament vorgesehenen Direktwahl auch eine rechnerische Mehrheit der Abgeordneten hinter sich.

Arbeitsprogramm bis 2029

Damit das aber so laufen kann, muss eine Kommissionschefin zunächst die erste Hürde nehmen: die der Nominierung durch die 27 Staats- und Regierungschefs. Die "Personalie von der Leyen" ist deshalb so wesentlich, weil an der Kür der Kommissionschefin eine ganze Reihe anderer Personalentscheidungen hängt. Ebenso ist daran das künftige Arbeitsprogramm der Kommission bis zum Jahr 2029 geknüpft, das sie mit 27 Regierungen, den Parteifamilien und dem EU-Parlament in den kommenden zwei Monaten erarbeiten müsste.

Es sollte also nichts schiefgehen bei diesem EU-Gipfel, berichteten Diplomaten. Die Lage sei zu ernst, als dass man sich ein Scheitern von der Leyens und die mühsame Suche nach einer Alternative leisten könne. Nächste Woche kommt in den Niederlanden eine Rechtsregierung an die Macht. Nach den Wahlen in Frankreich gibt es vielleicht einen extrem rechten Premierminister Jordan Bardella.

Das demonstrative Eintreten des Sozialdemokraten Scholz für seine christdemokratische Landfrau konnte also als ein gewichtiges Signal gewertet werden, dass die Sache klappt.

Italienischer Theaterdonner

Neben von der Leyen war zwischen den informellen "Koalitionsparteien" auch abgemacht, das die liberale estnische Premierministerin Kaja Kallas neue EU-Außenbeauftragte nach Josep Borrell werden soll. Sie wäre gleichzeitig Vizepräsidentin der EU-Kommission. Und die Sozialdemokraten bekommen als zweitstärkste Fraktion im Parlament den Posten des Ständigen Ratspräsidenten zugesprochen, wie DER STANDARD berichtete. Charles Michel hört am 1. Dezember auf.

Eher nur als Theaterdonner im Pokerspiel um einflussreiche Posten in Brüssel wurde daher der Protest von Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni gewertet. Sie hatte es als "undemokratisch" gegeißelt, wie die drei führenden Parteifamilien untereinander schon vor dem Gipfel ausgemacht hätten, wer in der künftigen Führung Europas vertreten sein werde, an ihrem Land vorbei. Italien dürfte einen Schlüsselposten für Wirtschaft in der Kommission erhalten.

Selbstredend ist auch der ungarische Premier Viktor Orbán als inzwischen extremer EU-Skeptiker dieser Auffassung. Er lehnt von der Leyen ab, weil sie jede Menge Klagen und Sanktionen gegen Budapest zu verantworten hat wegen der Verstöße gegen EU-Recht und Rechtsstaatlichkeit. Die Einigung der drei Parteifamilien nannte er "eine Schande" und eine Koalition der Lügen". Solche Töne nimmt kaum mehr jemand ernst, auch wenn Ungarn ab 1. Juli den EU-Ratsvorsitz übernimmt.

Orbán hat das Problem, dass er und seine Partei Fidesz seit dem Rauswurf aus der EVP als Fraktionslose im Parlament ein einflussloses Dasein fristen. Ob er im neuen Parlament eine Fraktion findet, sich möglicherweise den extrem Rechten mit Le Penisten, Lega und FPÖ anschließt, ist offen.

Qualifizierte Mehrheit statt Einstimmigkeit

An den positiven Entscheidungen für das große "Personalpaket" sollten diese Einwände wenig ändern. Eine Einigung wurde noch in der Nacht auf Freitag erwartet, sodass Ratspräsident Michel spätestens Freitag weißen Rauch aufsteigen lassen werde, sobald die Sonne aufgeht.

Bundeskanzler Karl Nehammer hatte bereits im Vorfeld erklärt, von der Leyen zu unterstützen. Inhaltlich erwartet er sich Schwerpunkte bei der Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft und bei der Umsetzung des EU-Migrationspakets.

Um die Personalien zu beschließen, brauchte es im Europäischen Rat keine Einstimmigkeit wie früher, sondern nur eine qualifizierte Mehrheit. 55 Prozent der Stimmengewichte der Länder, die 65 Prozent der Bevölkerung repräsentieren, reichen aus, um von der Leyen und die anderen zu nominieren.

Bevor die Regierungschefs sich in diese Thematik und in Verhandlungen über die "Strategische Agenda" vertieften, welche die Grundlage des Arbeitsprogramms der künftigen Kommission bilden soll, gab es jedoch einen großen Tagesordnungspunkt Ukraine. Aus Kiew war Präsident Wolodymyr Selenskyj angereist. Die EU unterzeichnete mit ihm ein Sicherheitsabkommen. Selenskyj berichtete über die Friedenskonferenz in der Schweiz vor zwei Wochen und Chancen für ein Folgetreffen. (Thomas Mayer aus Brüssel, 27.6.2024)