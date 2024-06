Pro: Córdoba

war stets Folklore!

Sogar in der STANDARD-Sportredaktion sitzen mittlerweile Menschen, die 1978 noch nicht auf der Welt waren, seit geraumer Zeit sogar sitzen sie da. Wobei: sitzen? Ein solcher Mensch fährt gerade in Deutschland von Stadion zu Stadion und sieht sich ein EM-Spiel nach dem anderen an. Ein zweiter gibt sich dieser Tage den Formel-1-Zirkus in Spielberg. Und ein dritter macht sich bald auf zu den Olympischen Spielen nach Paris. Denen brauchst du erst gar nicht mit einer Fußball-WM 1978 in Argentinien oder mit Córdoba zu kommen. Die können Córdoba auch gar nicht vergessen, weil sie Córdoba nie intus hatten.

Es ist schon vielsagend, dass in den 46 seit damals vergangenen Jahren nichts passiert ist, was im kollektiven Gedächtnis der Älteren an das 3:2 Österreichs gegen Deutschland herangereicht hätte. An Hans Krankls Tore, an Edi Fingers Narrischwerden. Das, was jetzt in Deutschland passiert ist und passiert, ist für diese Älteren die ganz große Chance. Für uns.

Es ging um nichts

Ich nehme mich da gar nicht aus. Bitte, lasst uns Córdoba endlich vergessen, haken wir Córdoba ab. Hören wir endlich auf, wie der Opa vom Krieg von einem Spiel zu reden, in dem es für Österreich um genau gar nichts gegangen ist, weil das Ausscheiden bei der damaligen WM längst festgestanden war.

Wie bezeichnend ist das denn, dass ein Erfolg in einem völlig bedeutungslosen Match so lange als größter Triumph der heimischen Fußballgeschichte zu gelten hatte. Kein Wunder, dass die Jüngeren nur milde lächeln, wenn die Rede auf Córdoba kommt. Für sie kann Córdoba maximal Folklore sein. Ist es ja auch. Mir ist ein Rätsel, wieso die Älteren nicht den damaligen Gruppensieg in der Vorrunde viel lauter besingen, dieser Erfolg in einer Gruppe mit Brasilien, Spanien und Schweden hatte nämlich echt einen sportlichen Wert.

Einen immensen Wert hat nun auch der Gruppensieg bei der EM 2024 in einer Gruppe mit Frankreich, den Niederlanden und Polen. Das sollten wir unseren Kindern und deren Kindern dereinst erzählen. Und natürlich: hoffentlich noch einiges mehr. (Fritz Neumann, 27.6.2024)